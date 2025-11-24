FÚTBOL INTERNACIONAL
El 'plan BlueCo': cómo el Chelsea usa al Estrasburgo para fortalecerse
Las jóvenes promesas que no tienen lugar en Stamford Bridge hacen las maletas rumbo a Alsacia. Una estrategia tan beneficiosa como cuestionada
Quinto clasificado de la Ligue 1 con 22 puntos, el Estrasburgo empieza a consolidarse como un equipo potente en Francia. Bajo las órdenes de Liam Rosenior, el conjunto de Alsacia destaca por su juventud y dinamismo, ofreciendo un fútbol fresco, atrevido y eficaz. Sin embargo, detrás de este proyecto está el Chelsea, y eso no gusta a todo el mundo.
El próximo rival del Barça en la Champions League cambió radicalmente su manera de trabajar desde que llegó Todd Boehly allá por 2022. El dueño 'blue', con su mentalidad estadounidense, decidió actuar a lo grande. Gastó muchísimos millones de euros en fichajes, tanto en estrellas como en jóvenes promesas, rastreando incluso varios países de Sudamérica y Estados Unidos. En solo diez meses ya se había gastado más de 600 millones de euros.
Puente áereo Londres-Estrasburgo
El problema es que la locura que protagonizó el Chelsea, mercado tras mercado, generó un exceso de jugadores que Maresca, en las últimas ventanas, ha ido aliviando. Aun así, el club londinense tuvo que activar un plan alternativo y recurrió a la 'vía Estrasburgo' para aligerar su plantilla. Un claro beneficio de la multipropiedad que genera polémica.
El Chelsea, poseedor de muchísimo talento por pulir, aprovechó que el Estrasburgo forma parte de su grupo empresarial, BlueCo, y utiliza al conjunto francés como una especie de filial. Un beneficio mutuo de manual que favorece al equipo de Rosenior, que cuenta con varias de las mejores jóvenes promesas de Europa, y también al club inglés, que se asegura de que sus talentos tengan muchos más minutos de los que tendrían en Stamford Bridge y sigan progresando en una liga de primer nivel. Los ejemplos son numerosos.
Este verano, el Estrasburgo compró al Chelsea a Mathis Amougou por 14,5 millones de euros, curiosamente casi la misma cifra que el club londinense pagó para fichar a Mamadou Sarr, quien continúa en el equipo en calidad de cedido para ganar experiencia antes de dar el salto a la Premier League. No es la única operación entre clubes, ni mucho menos.
Kendry Páez y Mike Penders, jugadores de mucho futuro que el Chelsea aseguró a muy corta edad -hoy tienen 18 y 19 años, respectivamente- se están fogueando en la Ligue 1 como cedidos. Además, el Estrasburgo acogió a Ben Chilwell, sin espacio en Londres, que llegó a Francia como agente libre, mismo camino que recorrió Ishé Samuels-Smith, procedente del cuadro sub-21.
La traca final llegó cuando el Estrasburgo les vendió a su gran estrella, Emmanuel Emegha, a coste cero, tras marcar 14 goles y repartir 3 asistencias la pasada temporada. Eso sí, como no lo necesitan ahora, seguirá en Francia hasta 2026.
Pero todas estas operaciones son solo la punta del iceberg. La temporada pasada, el Estrasburgo contó en sus filas con Djordje Petrovic y Caleb Wiley, ambos cedidos por el Chelsea, y fichó a Diego Moreira, que no entraba en los planes del futuro 'blue', por 8,5 millones. La campaña anterior, fueron los brasileños Andrey Santos -hoy pieza importante del primer equipo- y Angelo Gabriel quienes aprovecharon el puente Estrasburgo-Chelsea para ganar experiencia.
Desde junio de 2023, el Estrasburgo forma parte de BlueCo. Según explicó 'The Guardian', les costó unos 75 millones de euros. Hoy, reconocidos por muchos aficionados como 'el filial del Chelsea en Francia', representan un ejemplo claro de cómo la multipropiedad está cambiando el fútbol.
- Elche - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga 2025-26
- Topuria vs Almakhan: resumen, resultado y highlights de la pelea en UFC Qatar
- El 'Tiburón' Ferran no se cansa de morder
- El grave error en la Asamblea del Madrid que obligó a Florentino a disculparse públicamente
- Final de la Copa Davis, en directo: Munar y Cobolli a por el segundo punto
- La polémica frase que revela el audio del VAR de la expulsión a Sancet
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- Dreamland Gran Canaria - Barça, en directo: octava jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo