El 'plan BlueCo': cómo el Chelsea usa al Estrasburgo para fortalecerse

Quinto clasificado de la Ligue 1 con 22 puntos, el Estrasburgo empieza a consolidarse como un equipo potente en Francia. Bajo las órdenes de Liam Rosenior, el conjunto de Alsacia destaca por su juventud y dinamismo, ofreciendo un fútbol fresco, atrevido y eficaz. Sin embargo, detrás de este proyecto está el Chelsea, y eso no gusta a todo el mundo.

El próximo rival del Barça en la Champions League cambió radicalmente su manera de trabajar desde que llegó Todd Boehly allá por 2022. El dueño 'blue', con su mentalidad estadounidense, decidió actuar a lo grande. Gastó muchísimos millones de euros en fichajes, tanto en estrellas como en jóvenes promesas, rastreando incluso varios países de Sudamérica y Estados Unidos. En solo diez meses ya se había gastado más de 600 millones de euros.

Puente áereo Londres-Estrasburgo

El problema es que la locura que protagonizó el Chelsea, mercado tras mercado, generó un exceso de jugadores que Maresca, en las últimas ventanas, ha ido aliviando. Aun así, el club londinense tuvo que activar un plan alternativo y recurrió a la 'vía Estrasburgo' para aligerar su plantilla. Un claro beneficio de la multipropiedad que genera polémica.

El Chelsea, poseedor de muchísimo talento por pulir, aprovechó que el Estrasburgo forma parte de su grupo empresarial, BlueCo, y utiliza al conjunto francés como una especie de filial. Un beneficio mutuo de manual que favorece al equipo de Rosenior, que cuenta con varias de las mejores jóvenes promesas de Europa, y también al club inglés, que se asegura de que sus talentos tengan muchos más minutos de los que tendrían en Stamford Bridge y sigan progresando en una liga de primer nivel. Los ejemplos son numerosos.

Este verano, el Estrasburgo compró al Chelsea a Mathis Amougou por 14,5 millones de euros, curiosamente casi la misma cifra que el club londinense pagó para fichar a Mamadou Sarr, quien continúa en el equipo en calidad de cedido para ganar experiencia antes de dar el salto a la Premier League. No es la única operación entre clubes, ni mucho menos.

Mamadou Sarr, comprado por el Chelsea y cedido al Estrasburgo / ChelseaFC

Kendry Páez y Mike Penders, jugadores de mucho futuro que el Chelsea aseguró a muy corta edad -hoy tienen 18 y 19 años, respectivamente- se están fogueando en la Ligue 1 como cedidos. Además, el Estrasburgo acogió a Ben Chilwell, sin espacio en Londres, que llegó a Francia como agente libre, mismo camino que recorrió Ishé Samuels-Smith, procedente del cuadro sub-21.

Kendry Páez, perla del Chelsea cedida al Estrasburgo / SPORT

La traca final llegó cuando el Estrasburgo les vendió a su gran estrella, Emmanuel Emegha, a coste cero, tras marcar 14 goles y repartir 3 asistencias la pasada temporada. Eso sí, como no lo necesitan ahora, seguirá en Francia hasta 2026.

Emmanuel Emegha, estrella del Estrasburgo que se incorporará al Chelsea en 2026 / SPORT

Pero todas estas operaciones son solo la punta del iceberg. La temporada pasada, el Estrasburgo contó en sus filas con Djordje Petrovic y Caleb Wiley, ambos cedidos por el Chelsea, y fichó a Diego Moreira, que no entraba en los planes del futuro 'blue', por 8,5 millones. La campaña anterior, fueron los brasileños Andrey Santos -hoy pieza importante del primer equipo- y Angelo Gabriel quienes aprovecharon el puente Estrasburgo-Chelsea para ganar experiencia.

Andrey Santos, jugador del Chelsea que tambiçen estuvo cedido en el Estrasburgo / SPORT

Desde junio de 2023, el Estrasburgo forma parte de BlueCo. Según explicó 'The Guardian', les costó unos 75 millones de euros. Hoy, reconocidos por muchos aficionados como 'el filial del Chelsea en Francia', representan un ejemplo claro de cómo la multipropiedad está cambiando el fútbol.