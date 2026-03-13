El 'plan Barça' de Òscar Garcia en el Ajax: "Espero contribuir a que vuelva a ser campeón y pueda disputar la Champions"

Òscar Garcia se incorporó al Ajax en febrero para dirigir al Jong Ajax, el equipo sub-23 del club neerlandés. Sin embargo, el destino le tenía reservada una oportunidad aún mayor. Apenas semanas después de su llegada, el técnico catalán asumió las riendas del primer equipo, reemplazando a Fred Grim en el banquillo del Johan Cruyff Arena.

La apuesta de Jordi Cruyff por Óscar García no se basó únicamente en su experiencia como entrenador. El directivo confió en él también para fortalecer las categorías inferiores del gigante holandés, valorando su amplia visión sobre la formación de jóvenes talentos y su historial de apostar por promesas en los clubes donde ha trabajado.

La llegada de García refleja la intención del Ajax de combinar resultados inmediatos con una proyección sólida a futuro, consolidando un modelo formativo que históricamente ha sido sello distintivo del club. Inicialmente, estaba previsto que asumiera esta misión des del equipo sub-23, pero ahora tendrá que hacerlo desde el primer equipo, donde la exigencia y la presión por obtener mejores resultados son mucho mayores.

En ese sentido, la estrategia de Jordi Cruyff y Óscar García parece inspirarse en el modelo que está funcionando con éxito en el FC Barcelona, el cual, curiosamente, tiene raíces históricas en el Ajax. El club azulgrana compite al más alto nivel y conquista títulos importantes con numerosos jugadores formados en La Masia, como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal, entre otros.

De hecho, en declaraciones a 'De Telegraaf', afirmó que el desarrollo de los jóvenes es fundamental para volver a poner al club donde se merece: “Queremos que este club recupere el lugar que le corresponde. Desarrollando a los jóvenes, espero contribuir a que el Ajax sea campeón el próximo año y pueda disputar de nuevo la Champions League”.

El entrenador catalán también habló de subir el listón. "Estoy muy contento con su esfuerzo. Pero eso tiene que ser lo mínimo. Los jugadores lo saben y dicen que quieren darlo todo por el club. Es inaceptable que no me enfade cuando pierden o quedan en quinto lugar. Ser campeones ya no es posible, pero a partir de ahora tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo", explicó.

Asimismo, Óscar García admitió que su ascenso al primer equipo no fue planificado: "Eso no es cierto. Como entrenador, no querría que nadie me quitara el puesto, así que tampoco se lo haría a nadie más". Además, confesó no saber qué rol tendrá la próxima temporada: "Mi única ambición es ganar todos los partidos. Al final de la temporada, veremos qué pasa", apuntó.

La faceta personal

En dicha entrevista, también recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su hija, Mariona: "Todo padre o madre sabe que perder a un hijo es lo peor que te puede pasar. Tengo que seguir adelante. No puedo parar, porque todavía tengo dos hijas que necesitan todo mi apoyo y un padre fuerte. Por eso valoro tanto haber podido tener a Mariona conmigo durante 21 años. Se enfermó a los catorce y parecía curada tras una operación, pero la enfermedad reapareció. Ahora descansa en paz. Mis otras hijas y yo sabemos que nunca nos volverá a pasar nada más doloroso. Así que, de ahora en adelante, podemos con todo.”

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Y explicó el apoyo que encontró en Jordi Cruyff: "Jordi no supo nada de la enfermedad de mi hija hasta poco antes de su muerte, porque lo mantuvimos en privado. Por miedo a que la gente dijera que me habían despedido. Pero no queríamos compartir nuestro dolor con el mundo exterior. Y Jordi hizo exactamente lo mismo cuando su hija enfermó. En ese sentido, también nos parecemos. Al final, nos brindamos el máximo apoyo mutuo. Me alegra mucho que su hija esté ahora sana y pueda disfrutar de la vida".