Pjanic busca equipo

La carrera de Miralem Pjanic se encuentra en un ‘stand by’ que, aparentemente, romperá en poco tiempo. Tras finalizar su contrato con el CSKA Moscú, el centrocampista bosnio está listo para una nueva aventura a los 35 años. Sobre la mesa, opciones muy variadas y de distintos lugares del planeta.

Miralem Pjanic fue un fichaje mediático para la Premier rusa / PFC CSKA

El ex del Barça o Juventus, entre otros equipos europeos, pudo alargar su estancia en Moscú, donde conquistó la Copa de Rusia, pero los cambios en el cuerpo técnico, incluida la salida del entrenador Marko Nikolic, le empujaron a incluir un nuevo conjunto en su currículum.

Dos grandes opciones

Después de pasar por Metz, Lyon, AS Roma, Juventus, Barça, Beşiktaş, Sharjah y CSKA Moscú, Pjanic baraja distintas opciones para seguir disfrutando del fútbol. Una de las que más relevancia ha cobrado en las últimas horas es la del St. Louis City SC de la MLS. La ciudad estadounidense cuenta con más de 50.000 bosnios viviendo en ella, por lo que la expectación por su posible llegada es impresionante. Básicamente, se trataría de la estrella de su tierra natal.

Pjanic, en el Gamper / SPORT

Sin embargo, Pjanic también maneja propuestas más estimulantes a nivel deportivo. Italia es su segunda casa y la prensa local especula sobre su posible regreso. El AC Milan o alguno de sus anteriores clubes también se destacan como opciones para seguir jugando en la máxima élite. El ex del Barça dejó grandes sensaciones en la Serie A, consolidándose como un director de orquesta muy talentoso y con un gran golpeo de balón.

El propio jugador se encargó de dejar claro que su carrera aún no ha terminado. Su futuro económico está más que asegurado tras vestir la camiseta de los mejores clubes del mundo, por lo que aún se muestra con hambre de competir. ¿Será la MLS su próximo destino? ¿Optará por volver a su querida Italia? ¿O sorprenderá al elegir otro destino?