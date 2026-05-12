Piqué elige a 'Hormiga' González como su jugador revelación del Mundial

Gerard Piqué no es ningún desconocido cuando se trata de hacer ruido en las redes sociales y a un mes del Mundial lo ha hecho de nuevo, esta vez con sus atrevidas predicciones, entre las cuales destacó a su jugador revelación: “La Hormiga” González.

La elección del exdefensa del Barcelona causó asombro particularmente en México, país que representará González durante la Copa del Mundo, por el reconocimiento internacional que implica el haber sido mencionado en su lista, pero es una elección justificada.

Este será el primer Mundial para el delantero mexicano y aunque no tiene asegurada la titularidad, llegará en buena forma para competir por la posición que también pretenden Raúl Jiménez y Santiago Giménez, ya que González se presentará después de una temporada en la que anotó 24 goles con las Chivas de Guadalajara, consiguiendo el título máximo goleador del torneo Apertura 2025 y segundo en el ranking goleador del Clausura 2026 en México.

Con 23 años, el también apodado 'Hormigod' y 'Otaku del Gol' se ha convertido en figura de las Chivas del exblaugrana, Gabriel Milito, que jugará esta semana las semifinales del Clausura 2026. Su convocatoria a la Selección Mexicana de Javier Aguirre ha despertado la ilusión de la afición tricolor, por la participación del que ha sido el mejor goleador mexicano en la temporada.

Las otras predicciones de Piqué

La de González no fue la única predicción que se atrevió a hacer Piqué. En el video también destacó a Kylian Mbappé como el máximo goleador del torneo -- algo que ya consiguió en Qatar 2022 -- , colocó a Brasil como su selección decepción y Marruecos como la sorpresa, buscando superar su cuarto lugar el Mundial pasado.

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Piqué sabe lo que es levantar la Copa del Mundo y confía en que España lo hará de nuevo este verano, específicamente, pronostica que será después de una final ante Francia -- aunque no adelantó un marcador -- y aún más, ve a Lamine Yamal como el jugador más valioso del torneo.