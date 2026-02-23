Piden acelerar y aprobar la 'Ley Vini Jr.' sobre el antirracismo en Brasil

La más reciente polémica en la Champions League, donde nuevamente se habrían proferido insultos racistas contra Vinicius Junior en el partido entre Real Madrid y Benfica, reavivó alrededor del mundo la discusión a favor de reforzar las sanciones contra los comportamientos racistas, incluyendo Brasil.

Samia Bomfim, diputada federal de Brasil, presentó el pasado día 21 en la Cámara de Diputados un pedido de urgencia para acelerar el proceso para someter a votación y aprobar cuanto antes el proyecto de ley "Programa Antirracismo Vini Jr.", el cual fue presentado desde 2023 pero se encuentra sin progreso desde agosto del año pasado. Estado que parece cambiará pronto.

Programa Antirracismo Vini Jr.

Este proyecto ley propone que se lleven a cabo campañas antirracismo antes y durante eventos deportivos en Brasil, así como para informar a los asistentes sobre cómo denunciar una actitud racista y la capacitación a árbitros, entrenadores, atletas y personal para saber cómo afrontar un caso de racismo.

El programa pretende también brindar asistencia a víctimas del racismo e implementar un protocolo que permita suspender e incluso dar por terminado un encuentro deportivo en el que se hagan presentes las actitudes racistas, brindando a las autoridades a los agresores para que sean sancionados bajo lo estipulado en la ley.

"Nadie debería atravesar situaciones como las que enfrentan Vini y tantos otros casi a diario, con la casi certeza de impunidad para sus agresores", manifestó Bomfim.

Leyes antirracismo en Brasil

Actualmente Brasil cuenta con leyes que penalizan actitudes racistas y xenófobas con hasta cinco años de cárcel. La implementación del nuevo programa contra estas actitudes a nivel nacional sería un nuevo paso al frente del país para reforzar su postura contra ellas.