¡Piden 226 años de cárcel al estafador de Arda Turan!

El banquero Seçil Erzan ha sido acusado de haber defraudado a dieciocho personas El ex blaugrana Arda Turan perdió más de 13 millones de dólares con sus inversiones

Arda Turan, leyenda del fútbol turco y ex del Atlético y del Barça, se encuentra inmerso en una batalla judicial tras alegar ser víctima de una estafa millonaria. El talentoso centrocampista regresó a Turquía para jugar en el Ístanbul Basaksehir y posteriormente retirarse en el Galatasaray, pero su carrera futbolística se vio empañada por la confianza depositada en un empresario, el banquero Seçil Erzan, que, según Turan, le estafó más de 13 millones de dólares.

Turan no fue el único estafado por este empresario. Hasta dieciocho personas han perdido cantidades muy importantes de dinero con sus inversiones. Entre ellos, ex futbolistas o entrenadores, figuran Fernando Muslera, Emre Belözoğlu o Selçuk İnan, la gran mayoría relacionados con el Galatasaray. La supuesta estafa, que ya está judicializada, puede acabar con Erzan en la cárcel. El banquero, en primera audiencia, ha asegurado que el ex seleccionador turco y ex técnico del Galatasaray, Fatih Terim, le dio dinero en 2020: "La comunidad de Galatasaray confiaba en su palabra".

Sin clientes, el sistema colapsó

Según explican desde el portal web turco, 'Fanatik', Erzan "a finales de 2011 fue nombrado director de la sucursal del banco en Florya. Cuando el banco firmó un acuerdo de patrocinio con el Galatasaray, el 25 de marzo de 2013, todos los miembros del club abrieron una cuenta en esta sucursal y se repartieron tarjetas de crédito. Seçil Erzan prometió grandes ganancias por el dinero que recaudó con la promesa de un fondo especial y distribuyó parte del dinero que recibió del recién llegado entre los antiguos participantes. A partir de 2020, los futbolistas también se sumaron a los clientes de fondos privados. Ahora se hablaba de millones de dólares. Seçil Erzan también entregaba documentos con sello bancario como cartas de garantía a las personas que le confiaron el dinero". Es lo que se conoce como una estafa piramidal: "Cuando no llegaron nuevos clientes, el sistema colapsó. Erzan comenzó a no poder pagar las ganancias del dinero que recibía. Por eso en ocasiones no contestaba el teléfono".

Arda Turan, protagonista | SPORT

La Fiscalía General de Estambul ordenó su detención y Seçil Erzan fue arrestado el 11 de abril de 2023. Según el informe de BRSA, como resultado de las transacciones de Erzan, 18 personas fueron defraudadas por un total de casi 26 millones de dólares y solicita una pena de prisión de 226 años