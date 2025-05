Philipp Lahm revela cómo frenar a los extremos más letales del fútbol actual

En una reciente entrevista con The Athletic, el ex capitán de Alemania y del Bayern de Múnich, Philipp Lahm, compartió su visión sobre algunos de los extremos más desequilibrantes del panorama futbolístico actual. Lahm, considerado uno de los defensores más inteligentes de su generación, ofreció consejos sobre cómo contener a estos jugadores que suelen marcar la diferencia en los partidos.

El exjugador apodado “el gran pequeño gigante”, fue un defensor ejemplar que, pese a su 1,70 m de estatura, conquistó todos los títulos posibles con el Bayern y la selección alemana. Desde su debut en 2002 hasta su retiro en 2017, nunca fue expulsado, demostrando una disciplina impecable. Su carrera, marcada por la versatilidad y la constancia, le permitió entender el juego desde distintas posiciones, una experiencia que ahora le da autoridad para analizar a figuras como Vinícius Júnior, Lamine Yamal u Ousmane Dembélé.

Del brasileño Vinícius, Lahm se deshizo en elogios: “Vinicius Junior me impresiona mucho. En especial por su capacidad para hacer cosas a una velocidad tan alta y ayudar a iniciar jugadas ofensivas desde su propio campo. Eso lo convierte en un rival increíblemente difícil de manejar desde la perspectiva de un lateral”. También destacó su potencia física y resistencia: “Puede correr 70 metros sin perder velocidad y aún así definir brillantemente al final de esas carreras”.

Vinicius ante el Celta en el Bernabéu / AP

El ex defensor alemán comparó su regate con el de leyendas como Arjen Robben y Franck Ribéry, aunque señaló que su implicación defensiva es limitada, lo que abre oportunidades para atacarle en transiciones. “Su regate y cambios de dirección me recuerdan a Robben y Ribéry. Sin embargo, suele ser menos aplicado en defensa, lo que ofrece oportunidades para atacar en momentos de transición. Defenderlo con el balón es más difícil. No creo que se pueda neutralizar completamente a Vinicius Junior, pero es fundamental no darle espacio para que avance hacia el centro”

Además de Vinícius, el que fuera defensor también ofreció un análisis detallado sobre otros extremos. Sobre Michael Olise, señaló que la clave es "presionarlo tan pronto como reciba el balón y mantener una vigilancia constante", aunque advirtió que es fundamental no exponerse a su explosividad.

En cuanto a Lamine Yamal, Lahm subrayó que se trata de un futbolista que exige "máxima concentración" y que siempre debe ser forzado a utilizar su pierna menos hábil: “Defenderle, requiere máxima concentración en todo momento. Hay que tener la capacidad de anticipar sus movimientos… Siempre debe estar obligado a usar su pierna menos hábil. No se le puede dejar ni un metro de espacio”

Lamine Yamal contra el Inter de Milán / Alberto Estevez / EFE

Al hablar de Ousmane Dembélé, el alemán reconoció su dificultad como rival: "Es muy impredecible. Toma decisiones muy rápido, y eso dificulta jugar contra él". Por último, analizó a Bukayo Saka, describiéndolo como "una amenaza integral" y recomendando un enfoque basado en el aislamiento: "El mejor enfoque es limitar sus toques e intentar bloquear las líneas de pase a su alrededor".