Philipp Lahm, exjugador del Bayern, elogia el fútbol español: "La escuela española ha suplantado a la italiana como modelo de excelencia"

Philipp Lahm, la leyenda alemana, explicó cómo el estilo defensivo del fútbol español y la selección española se ha convertido en el modelo futbolístico a seguir en el fútbol moderno a través de su columna en 'The Guardian'.

El exfutbolista del Bayern de Múnich recalcó la importancia del marcaje individual como un sistema de defensa arcaico, en donde su mayor exponente es el fútbol italiano. Lahm añadió que en su época los entrenadores le ordenaban "sigue a tu rival hasta el baño" para reducir el margen de reacción en el rival, pero en la actualidad, el alemán lo ve un sistema obsoleto.

El campeón del mundo de 2014 expresó que esta forma de defender tiene que ser ocasional: "Solo puede ser una medida a corto plazo si se quiere sorprender al rival y presionarlo, como en el caso de una mano justo antes del pitido final. No es, en absoluto, una estrategia para todo el partido. Un campo de fútbol es demasiado grande para eso".

Alabanza del alemán al sistema español

Para Lahm, la escuela española ha suplantado a la italiana como referente. El alemán colmó de elogios al fútbol español, sobre todo a 'La Roja', añadiendo que es una de las 'elegidas' para el Mundial de Estados Unidos: "El equipo de De la Fuente es, por supuesto, uno de los favoritos".

Tal fue su admiración por la táctica de España que llegó a compararla con la Alemania de los años 80: "Ni siquiera Alemania logró tal dominio en los años 70 y 80. Gary Lineker se refería a esa época cuando dijo que los alemanes siempre ganaban al final. No, hoy es España".

Lahm advierte a Alemania

Lahm dijo que el Atalanta normalizó este sistema antiguo al ganar la Europa League en 2024 ante el Bayer Leverkusen, pero advirtió que ese no es el camino a seguir y, si Alemania adopta este enfoque, puede caer en una rotunda crisis futbolística. Al igual que Italia, nación que lleva sin disputar un mundial desde 2014, siendo una de las selecciones con más copas del mundo en su palmarés (4).

"Italia se ha quedado atrás. Si Alemania adopta este nuevo modelo, podría acabar como Italia. Esto también nos podría pasar a nosotros. Me sorprende que tantos defensas de la Bundesliga estén volviendo al marcaje individual. Siguen a sus rivales hasta el baño. Incluso el Bayern de Múnich lo hace, con Kompany. En la Bundesliga, donde hay poca competencia, los errores no se castigan", dijo el alemán.

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Como si de la selección natural de Darwin se tratara, Lahm mantiene alerta a los suyos exponiendo cómo la táctica española es la correcta para afrontar el futuro del fútbol moderno y no el sistema italiano, que desde hace tiempo 'hace aguas'. Tal como expone la teoría, quien no se adapta muere. La decadencia de Alemania podría estar al llegar si no abraza las nuevas medidas defensivas, que según el alemán ejemplifica 'La Roja' a la perfección.