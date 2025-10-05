El Philadephia Union coge el relevo del Inter Miami de Messi en la MLS

El Philadelphia Union se ha proclamado oficialmente campeón del Supporters' Shield 2025, galardón que otorgan los aficionados al equipo con el mejor récord general de la temporada regular de la MLS.

Gracias a este logro, el equipo disfrutará de ventaja de jugar de local durante los Playoffs de la MLS este 2025, además de asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, siendo esta su cuarta participación en seis temporadas. El Union selló el título con una victoria 1-0 sobre New York City FC en Subaru Park, gracias a un gol desviado de Mikael Uhre en el minuto 40 de partido.

Philadelphia será anfitrión del primer partido de la primera ronda de estos playoffs frente al ganador del partido de comodines de la Conferencia Este entre los clasificados en octava y novena posición. El Union recibirá los partidos 1 y 3 (si es necesario) en el Subaru Park, mientras que su rival hospedará el segundo partido.

Este es el segundo Supporters' Shield en la historia del club, tras el conseguido en 2020. Philadelphia se convierte así en el séptimo equipo en la historia de la MLS en lograr múltiples títulos de este tipo, y en el segundo club de expansión en hacerlo (junto a LAFC). Desde la ampliación de la temporada regular a 34 partidos en 2011, el Union es solo el cuarto equipo en ganar el Supporters' Shield tras haberse perdido los playoffs la campaña anterior, siguiendo los pasos de Inter Miami CF (2024), LAFC (2022) y San Jose Earthquakes (2012).

Desde el inicio de la década, ningún equipo ha sumado más puntos en temporada regular que el Union, con un total de 326.

El éxito de 2025 ha llegado bajo la dirección del entrenador en jefe Bradley Carnell, quien en su primera temporada al mando guió al equipo a un récord de 20-7-6 y un diferencial de goles de +24. Carnell ya había destacado previamente al llevar a St. Louis CITY SC al liderato del Oeste en 2023, y ahora se une a Bob Bradley y Thomas Rongen como los únicos entrenadores en la historia de la MLS en lograr más de 55 puntos en su temporada de debut con múltiples clubes.

Durante la campaña, Philadelphia fue uno de los equipos más sólidos de la liga tanto en casa como al mantener ventajas. El Union se mantuvo invicto (16-0-4) cuando marcó el primer gol y registró 40 puntos como local (12-1-4), la mejor marca de la MLS, con una racha invicta de 15 partidos en Subaru Park que sigue activa desde el 22 de marzo.

El ataque del Union fue notablemente equilibrado: 18 jugadores diferentes anotaron goles, la quinta cifra más alta en una sola temporada en la historia de la liga. El All-Star Tai Baribo lideró con 16 goles en 48 tiros (efectividad del 33,3%, la mejor de la MLS), seguido por el novato Bruno Damiani (7 goles), Mikael Uhre (6) e Indiana Vassilev (5).

El Philalephia Union gana la Supporter's Shield 2025 / MLS

En defensa, el Union fue el equipo menos goleado de la MLS, con solo 33 tantos concedidos. Desde el 24 de mayo, apenas recibió más de un gol en un solo partido. Los pilares defensivos Jakob Glesnes (2.536 minutos) y Kai Wagner (2.679 minutos) fueron piezas clave, y Wagner además aportó 11 asistencias, la cifra más alta para un defensor en 2025. En el mediocampo, Jovan Lukić y Danley Jean Jacques se consolidaron en su primera temporada completa en la MLS, liderando al equipo en porcentaje de pases completados.

Los jugadores formados en la cantera también desempeñaron un papel importante, sumando más de 7.900 minutos en 2025. Destacaron Quinn Sullivan (11 contribuciones de gol), Nathan Harriel (2.020 minutos), Frankie Westfield (1.712 minutos) y el joven portero Andrew Rick, quien con 19 años registró 6 porterías imbatidas en 13 titularidades (récord de 7-2-4). A pesar de las lesiones, el tres veces Portero del Año, Andre Blake, mantiene el mejor promedio de goles en contra (0,78) y el mayor porcentaje de victorias (73,68%) entre los porteros clasificados esta temporada.

El Philadelphia Union cerrará la temporada regular 2025 el próximo sábado 18 de octubre, cuando visite a Charlotte FC.

Ganadores del MLS Supporters' Shield:

2025 - Unión de Filadelfia - 66 puntos - 2.00 puntos por partido*

2024 - Inter Miami CF - 74 puntos - 2.18 puntos por partido

2023 - FC Cincinnati - 69 puntos - 2.03 puntos por partido

2022 - LAFC - 67 puntos - 1.97 puntos por partido

2021 - Revolución de Nueva Inglaterra - 73 puntos - 2.15 puntos por partido

2020 - Unión de Filadelfia - 47 puntos - 2.04 puntos por partido

2019 - LAFC - 72 puntos - 2.12 puntos por partido

2018 - Red Bulls de Nueva York - 71 puntos - 2.09 puntos por partido

2017 - Toronto FC - 69 puntos - 2.03 puntos por partido

2016 - FC Dallas - 60 puntos - 1.76 puntos por partido

2015 - Red Bulls de Nueva York - 60 puntos - 1.76 puntos por partido

2014 - Seattle Sounders FC - 64 puntos - 1.88 puntos por partido

2013 - Red Bulls de Nueva York - 59 puntos - 1.74 puntos por partido

2012 - Terremotos de San José - 66 puntos - 1.94 puntos por partido

2011 - Galaxia de Los Ángeles - 67 puntos - 1.97 puntos por partido

2010 - Galaxia de Los Ángeles - 59 puntos - 1.97 puntos por partido

2009 - Tripulación de Columbus - 49 puntos - 1.63 puntos por partido

2008 - Tripulación de Columbus - 57 puntos - 1.90 puntos por partido

2007 - D.C. United - 55 puntos - 1.83 puntos por partido

2006 - D.C. United - 55 puntos - 1.72 puntos por partido

2005 - Terremotos de San José - 64 puntos - 2.00 puntos por partido

2004 - Tripulación de Columbus - 49 puntos - 1.63 puntos por partido

2003 - Bomberos de Chicago - 53 puntos - 1.77 puntos por partido

2002 - Galaxia de Los Ángeles - 51 puntos - 1.82 puntos por partido

2001 - Fusión de Miami - 53 puntos - 2.04 puntos por partido

2000 - Magos de Kansas City - 57 puntos - 1.78 puntos por partido

1999 - D.C. United - 57 puntos - 1.78 puntos por partido

1998 - Galaxia de Los Ángeles - 68 puntos - 2.12 puntos por partido

1997 - D.C. United - 55 puntos - 1.72 puntos por partido

1996 - Motín de Tampa Bay - 58 puntos - 1.81 puntos por partido

*Philadelphia todavía tiene un partido restante en la temporada regular de 2025.