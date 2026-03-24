PH Neto, la ‘joyita’ del Palmeiras que apunta a crack, aterriza en LaLiga FC Futures

El torneo LaLiga FC Futures se ha transformado en esta edición en el Mundial Sub-12 de clubes. Desde este miércoles día 25 y hasta el próximo domingo, la localidad madrileña de Brunete acogerá por primera vez una edición global que reunirá a veinte clubes de cinco continentes en un evento muy especial que servirá para celebrar el 30º aniversario de una competición por donde han pasado futbolistas de varias generaciones de la calidad de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Fernando Torres y, más recientemente, Gavi o el mismísimo Lamine Yamal.

El Barça, que es un fijo en el torneo, no podría fallar a la cita y está encuadrado en el grupo D con Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghái Port FC (China). El Real Madrid, por su parte, está en el grupo C, donde también participa el Atlético de Madrid.

El Grupo B está formado por equipos europeos. Es una baby Youth League con Inter de Milán (Italia), Bayer Leverkusen (Alemania), PSG (Francia), Arsenal FC (Inglaterra) y Galatasaray SK (Turquía).

Uno de los alicientes del torneo es ver en acción a los equipos brasileños, teniendo en cuenta que es el gran mercado exportador de talento hacia Europa. Están representados por Palmeiras y Flamengo, las dos superpotencias actuales del país, que cuentan, en los últimos años, con las mejores categorías de base. Estarán en el Grupo A con los dos grandes argentinos, Boca Juniors y River Plate, además de Inter Miami (Estados Unidos).

El Verdão se presenta con un equipo muy competitivo que cuenta con su estrella, Paulo Henrique Neto, conocido por las iniciales de su nombre, PH Neto, un extremo zurdo que acaba de cumplir los 12 años, de una técnica exquisita y que bate récords goleadores.

Entre el fútbol de campo y el futsal, dos modalidades que se compaginan en Brasil en los primeros años de formación para que los jóvenes tengan más contacto con el balón y apuren sus dotes técnicas, PH Neto contabiliza 206 goles y 117 asistencias en 163 encuentros.

Desde que llegó al club paulista en 2023 para incorporarse al equipo sub-9, ha ganado 19 de los 22 torneos disputados, lo que también demuestra el buen nivel colectivo, acumulando distinciones de MVP y artillero.

PH Neto en acción en un partido del equipo Sub-12 del Palmeiras / Foto Base Brasil

PH Neto se va formando como un nuevo exponente de la escuela ofensiva brasileña: un extremo derecho regateador, que juega a pierna cambiada, muy habilidoso y con muy buenas dotes de finalización.

Hay un convencimiento interno en el Palmeiras de que está naciendo un futuro extraclase, que será capaz de seguir los pasos de otros dos canteranos palmeirenses: Endrick, cedido por el Real Madrid al Olympique Lyon, y Estevão, que cumple su primera temporada en el Chelsea. Ambos tiene muchas opciones de ir al Mundial 2026 con la Canarinha.

Paulo Henrique Neto ya está patrocinado por Adidas / Édson Júnior | Liga Agência

La apuesta por PH Neto va más allá del Palmeiras: ya ha firmado su primer contrato con Adidas. Fue el único futbolista infantil en participar recientemente en el Brand Day de la marca al lado de figuras como Kaká, que es el último futbolista brasileño en haber ganado el Balón de Oro, y los campeones mundiales Dunga y Denilson.

En el Palmeiras están encantados con el 'menino' y su entorno familiar, que es muy futbolero. Su padre, Paulo Henrique, fue un exdelantero formado en la cantera del Atlético Mineiro y que incluso llegó a jugar en el Palmeiras, el que es el club de su hijo, en 2010. Pasó por el fútbol turco, neerlandés y chino, y cerró su carrera prematuramente a los 28 años debido a las lesiones. Desde siempre contó con la asesoría de la actual Roc Nation Sports, actualmente una de las mayores agencias del mercado internacional.