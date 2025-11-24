La pesadilla de Morata continúa

Hace unos días, Cesc Fábregas protegió públicamente a Álvaro Morata. Un gesto necesario, casi obligado, hacia un delantero que atraviesa una de las sequías más duras de su carrera. El ariete español, que no recibió la llamada de Luis de la Fuente en el último parón, lleva demasiado tiempo sin ver portería. Para ser exactos, más de medio año. No marca desde el pasado 24 de mayo con el Galatasaray ante el Trabzonspor. Desde entonces, solo ha firmado una asistencia.

La situación preocupa -y mucho- al propio jugador. En el Como, eso sí, apoyo no le falta. Todos sus compañeros han cerrado filas a su alrededor, y también lo ha hecho el entrenador de Arenys de Mar. Fábregas, que sabe mejor que nadie lo que es convivir con la presión en la élite, reconoció en rueda de prensa que “le falta el gol. Está un poco triste, pero estoy seguro de que se levantará porque tiene muchas cualidades”.

Álvaro Morata, jugador del Como / EFE

Ni siquiera pudo romper su sequía en la incontestable goleada que el Como endosó al Torino en la Serie A (1-5). Un triunfo que, por cierto, sigue dibujando las grandes aspiraciones de un equipo prácticamente recién ascendido pero sin complejos. Morata fue titular y jugó 75 minutos, pero sin premio. En su lugar entró Anastasio Douvikas, ex del Celta. El neerlandés Jayden Addai firmó los dos primeros tantos del partido, el 0-1 y el 1-2. Jacobo Ramón puso el 1-3, Nico Paz el 1-4 y Martin Baturina el definitivo 1-5 para cerrar un gran duelo en Turín.

Tras doce jornadas, el Como ocupa una meritoria sexta plaza (21 puntos) que invita a pensar en cosas grandes. Champions League, incluso. Pero nadie dentro del vestuario se deslumbra. Y nadie lo sabe mejor que Fábregas, consciente de que ese salto competitivo solo llegará si recupera la mejor versión de un Morata que parece gafado, como si en Italia hubiera una nube que solo llueve sobre él.

Las comparaciones son odiosas

El contraste con sus últimas temporadas no ayuda a aliviar la presión. En la 2024-25 firmó 13 goles y 5 asistencias en 41 encuentros. En la 2023-24 superó la barrera de los 20 tantos (21) y repitió el mismo registro en pases de gol. En la 2022-23 acumuló 15 dianas y tres asistencias.

Álvaro Morata y Cesc Fàbregas / Como 1907

Por eso, el reto personal es mayúsculo. Morata, pilar y capitán de La Roja hasta hace muy poco, sabe que necesita recuperar su olfato goleador si quiere tener opciones de ayudar a España en el Mundial de 2026. No se trata solo de números: se trata de sensaciones, de liderazgo, de volver a sentirse importante.