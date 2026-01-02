La pesadilla interminable de Riqui Puig: otra vez al quirófano por la misma rodilla

Llegan pésimas noticias desde Estados Unidos. Riqui Puig, la estrella de LA Galaxy, deberá someterse nuevamente a una operación de rodilla, y su participación en la próxima temporada de la MLS está en duda, según informó Tom Bogert en 'The Athletic'. El exculé sufrió un revés en la recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior que padeció en diciembre de 2024 mientras se encontraba en su Barcelona natal y, después de consultar con el personal médico del club y especialistas externos, se determinó que deberá someterse a una intervención en su rodilla izquierda.

El de Matadepera fue víctima de la lesión que atormenta a todo futbolista y, tras superar un largo y tedioso proceso de recuperación, veía la luz al final del túnel y su reaparición parecía estar al caer. Así lo hizo saber a través de su cuenta de 'Instagram' el pasado mes de septiembre: "9 meses de paciencia. 9 meses de trabajo duro. Ahora es casi la hora de brillar de nuevo. Como siempre".

Veía la luz al final del túnel

El fútbol, no obstante, muchas veces es cruel e injusto. Y, en este caso, lo está siendo con un Riqui Puig que se moría por volver a sentirse futbolista tras un 2025 inédito. Se trata de un golpe durísimo no solo para el propio Riqui y para una franquicia que no acaba de recuperar a su jugador insignia, sino para la competición en sí, una MLS que coronó al de Matadepera como mejor jugador del año.

Riqui Puig jugó más de 30 minutos con el ligamento cruzado roto en el Galaxy-Sounders / EFE

Si los servicios médicos de la franquicia angelina determinan que el exculé se perderá toda la temporada 2026, Galaxy lo podrá incluir en la lista de lesionados de larga duración para lograr una plaza extra. La entidad no lo incluyó en la lista de lesionados que se pierden la temporada el año pasado, ya que el plan inicial era que regresara en otoño para el final de curso. LA Galaxy, sin embargo, ya había quedado eliminado.

No debe quedar en el olvido, asimismo, que el canterano azulgrana jugó media hora de la final de conferencia de la MLS con el ligamento cruzado anterior roto. "La adrenalina puede ayudar a sobreponerse al dolor, pero el riesgo es agravar el percance", explicó Nolan Horner, cirujano ortopedista especializado en reconstrucción del cruzado, a 'EFE' en su momento.

Riqui Puig, 'American Idol' / @LAGalaxy

Riqui Puig se lesionó en una jugada sin contacto a la hora de juego del Galaxy-Sounders. No solo terminó el partido, sino que dio la asistencia que envió a los angelinos a la final que posteriormente ganaron contra los New York Red Bulls. Muestra clara de su indiscutible compromiso con un LA Galaxy que echó en falta a su estrella.

De hecho, se había reforzado atrás de cara al próximo curso pero su centro del campo queda tocado tras esta dura noticia. Y es que la anterior temporada quedó patente lo ineficaz que puede ser el ataque sin el de Matadepera. No le queda otra que seguir adelante a un Riqui que trabajó muy duro para volver a los terrenos de juego. "El 2025 intentó destrozarme. El 2026 no voy a volver. Nunca me fui", escribió en una publicación de 'Instagram' para despedir el año.