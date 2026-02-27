Van Persie, al rescate de Sterling: "No tiene sentido juzgarle por media hora"

Robin van Persie tomó la palabra en la previa del duelo ante el FC Twente para responder a la ola de críticas que recibió Raheem Sterling tras su debut contra el Telstar. Parte del entorno consideró decepcionantes los primeros minutos del inglés, pero el técnico del Feyenoord fue tajante: una evaluación “de verdad” solo puede hacerse en seis u ocho semanas.

El exdelantero neerlandés quiso poner contexto a lo sucedido. Sterling, internacional con 82 partidos con Inglaterra, apareció como suplente frente al Telstar y, según muchos analistas, todavía necesitará tiempo para aportar un valor real al equipo. Van Persie, sin embargo, cree que el juicio fue precipitado.

"Muy a la holandesa"

“Me gustaron algunas reacciones, muy a la holandesa: directas con lo que no estuvo bien”, explicó. “Pero me pareció que la crítica estaba fuera de lugar. Si entiendes el contexto, de dónde viene Raheem y lo que ya ha conseguido… lleva meses sin entrenar con un equipo”.

Van Persie recordó además el peso de la trayectoria del futbolista: “Su carrera es realmente extraordinaria. Hablamos de un jugador ‘top’ absoluto que ha ganado casi todo lo que se puede ganar. Y que lo desprecien así por su primera media hora tras más de seis meses es, sencillamente, incomprensible”.

El entrenador del Feyenoord, Robin van Persie, en la rueda de prensa previa en La Cartuja al partido de liguilla de Europa League contra el Real Betis Balompié.º / José Manuel Vidal / EFE

¿Cuándo se puede medir a Sterling?

El entrenador también respondió a la pregunta clave: ¿cuándo es justo evaluar a Sterling?

Y marcó un horizonte claro. “Siempre puedes juzgarle. ¿Cuándo deja de ser inapropiado? Cuando llevas cinco o seis partidos, cuando han pasado seis u ocho semanas. Si entonces piensas que no rinde y tienes una opinión bien fundamentada, te diré: tienes razón. Pero lanzar sentencias fuertes por su primera media hora me parece inapropiado”.

De cara al partido ante el Twente, si juega, Van Persie asume que Sterling seguirá siendo un futbolista “en construcción”, todavía buscando forma, ritmo y chispa. “La gente espera ver buen juego cada minuto en esa primera media hora, una serie de acciones potentes”, apuntó.

Raheem Sterling observa desde las gradas el partido del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles / EFE

Y tampoco compra la idea de que sea “difícil de vender” al aficionado en un tramo final de temporada corto.

“No me parece difícil en absoluto. Es normal que haya más comprensión y que se entienda mejor el contexto. Pero Raheem no lo recibe así y no le importa. Me gusta. Está acostumbrado a la crítica; esto le molesta cero. Al final, nos vamos a entender”.