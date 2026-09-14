Van Persie cambia el césped por las bicicletas eléctricas

Robin van Persie sigue ligado al mundo del deporte, aunque ahora lo hace lejos del césped. El exdelantero neerlandés, una de las grandes figuras de su generación y protagonista de uno de los goles más icónicos de los Mundiales, ha sido anunciado como nuevo embajador de ENGWE, marca de bicicletas eléctricas, en una colaboración que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027.

Van Persie, de 43 años, puso fin a su carrera como futbolista en 2019 después de haber pasado por algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. El Feyenoord fue el club en el que se formó y al que regresó para cerrar su etapa como jugador, aunque fue en Inglaterra donde alcanzó buena parte de su dimensión internacional, primero con el Arsenal y posteriormente con el Manchester United.

Con los 'gunners' se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la Premier League y conquistó dos veces la Bota de Oro del campeonato. En 2012 fichó por el Manchester United y, en su primera temporada, fue pieza fundamental para que el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson conquistara la Premier League. Terminó además como máximo goleador de la competición.

Pero si existe una imagen que acompaña para siempre a Van Persie es la de su espectacular cabezazo ante España en el Mundial de Brasil 2014. El delantero se lanzó en plancha para superar a Iker Casillas y marcar uno de los goles más recordados de aquella Copa del Mundo. Países Bajos terminó goleando a la selección española por 1-5 en un partido que quedó grabado en la memoria del fútbol internacional.

De goleador a entrenador

Tras retirarse como jugador, Van Persie no se alejó del fútbol. El neerlandés inició una nueva etapa en los banquillos y ha continuado desarrollando su carrera como entrenador, mientras también ha ganado protagonismo su faceta familiar.

Ahora incorpora una nueva actividad a su vida fuera del fútbol como rostro de ENGWE. La colaboración, bautizada bajo el lema 'GOOD AS GOAT', pretende jugar con el concepto de 'Greatest of All Time' y trasladar a la vida cotidiana algunos de los valores que acompañaron al exfutbolista durante su carrera: preparación, disciplina, rendimiento y fiabilidad.

"Durante toda mi carrera, la fiabilidad siempre ha sido importante para mí. Necesitas poder confiar en las personas que te rodean, en el equipamiento que utilizas y en las decisiones que tomas. Esa es una de las cosas que me atrajo de ENGWE", explicó Van Persie.

El exdelantero también destacó que, después de su etapa como futbolista profesional, mantenerse activo continúa siendo una prioridad para él. "Hoy, mantenerse activo y encontrar mejores formas de desplazarse son igualmente importantes para mí", señaló.

Como parte del acuerdo, Van Persie utilizará la ENGWE L20 3.0 Series, una gama orientada a los desplazamientos diarios y que apuesta por la comodidad y la movilidad urbana.

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La alianza tendrá especial presencia en Europa, con acciones previstas en España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, además de Estados Unidos. La primera gran aparición pública de Van Persie junto a la marca tendrá lugar en España el próximo 19 de septiembre, dentro del evento Sea Otter Europe Spain.