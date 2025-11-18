¡Guardiola entra en la carrera por un futurible del Barça!

La Bundesliga acaparará gran parte de los focos en las próximas ventanas de transferencias, sobre todo gracias a la presencia de grandes perlas del fútbol europeo que ya están siendo monitorizadas por clubes potentes del continente. Una de ellas es sin duda Said El Mala, que se está erigiendo esta temporada en una de las jóvenes promesas a seguir.

El jugador del Colonia está explotando esta campaña en el fútbol alemán, donde suma cuatro goles y una asistencia en diez partidos de la Bundesliga. A sus 19 años y en un equipo de la zona media de la tabla, sus grandes actuaciones han despertado el interés de los ojeadores de grandes clubs europeos, además de valerle la convocatoria con la selección absoluta de Alemania.

En ese sentido, ya avanzamos en SPORT que Said El Mala se encuentra en la lista de Hansi Flick como futurible para la plantilla de la próxima temporada, por lo que se convierte en una alternativa para el FC Barcelona. Extremo izquierdo talentoso y desequilibrante, su inicio de temporada no ha pasado desapercibido ante los ojos de los asistentes del técnico alemán del Barça.

Sin embargo, la entidad blaugrana no competirá sola en la carrera por fichar a una de las grandes promesas del fútbol europeo. Como viene siendo habitual, son varios los clubs de la Premier y de la Bundesliga que le siguen la pista y que pujarán fuerte por un futbolista tasado en 18 millones de euros, según el portal 'Transfermarkt', pero que no saldrá del Colonia por menos de 40 'kilos'.

Pep entra en la carrera

Y si hay un competidor que puede ponerle difíciles las cosas al Barça, ese es el Manchester City, club que posee un poderío económico al alcance de pocos en Europa, quizás únicamente del PSG. Según informa 'Sky Sports Alemania', Said El Mala ha logrado impresionar a un Pep Guardiola que le estaría siguiendo de cerca.

Pep Guardiola saluda a la afición que lo ovaciona por sus 1000 partidos como entrenador / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Dicho medio asegura que el de Santpedor habría revisado varios vídeos y clips de la estrella emergente del Colonia, además de enviar ojeadores recientemente a sus partidos en la Bundesliga para verle de cerca.

Pero no solo el Manchester City y el Barça se encuentran atentos a su situación. Paralelamente, también Bayern Múnich y Borussia Dortmund tienen en su lista de posibles fichajes a un Said El Mala blindado por el Colonia, que le amplió su contrato el pasado mes de julio hasta el año 2030.

Sea como sea, desde Alemania apuntan a que las conversaciones entre el club y los representantes del futbolista se celebrarán durante este mes de invierno. Sin embargo, el extremo se encuentra a gusto en Alemania y se centra en terminar la campaña al más alto nivel en el Colonia para ganarse la llamada de Nagelsmann de cara al Mundial 2026.