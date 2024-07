El perdón de Vinicius no ha tenido el efecto deseado: "Él solo es el líder de una campaña contra el racismo..."

La crisis en la selección brasileña se ha intensificado tras su eliminación en cuartos de la Copa América, tras perder en los penaltis contra Uruguay, y Vinicius se encuentra en el centro de las críticas por su mal rendimiento en el torneo y su actitud fuera de los terrenos de juego.

El jugador del Madrid ha intentado calmar los ánimos con unas disculpas publicadas en sus redes sociales: "Se acabó la Copa América y es hora de reflexionar, saber lidiar con la derrota. Fallé al recibir dos tarjetas amarillas evitables. Vi la eliminación desde el exterior otra vez, pero esta vez es mi culpa. Me disculpo por eso. Sé escuchar las críticas y las más duras, créeme, vienen de dentro".

"Mi viaje por la selección nacional, afortunadamente, acaba de comenzar. Junto a mis compañeros, tendré la oportunidad de devolver a nuestra selección al lugar que se merece", termina su mensaje. Aunque estas disculpas no han convencido a nadie.

En lugar de calmar la situación, el mensaje ha tenido un efecto contrario, ya que las críticas no han hecho más que aumentar.

"¿Para qué pide disculpas? Él solo es el líder de una campaña contra el racismo. Vinicius no es el capitán de Brasil", comentaban en la cadena brasileña 'Jovem Pan Esportes'. Mientras que también apuntaban que sus opciones para ganar el Balón de oro han disminuido después de sus actuaciones en la Copa América.

Además, otras figuras del fútbol brasileño como Romário subrayan las dudas sobre su capacidad de liderar a una selección que pasa por momentos difíciles: "Vinicius no es ese jugador que hace ganar a Brasil".

El inicio de las críticas

En su país natal no le perdonaron su irresponsabilidad al 'autoeliminarse' del partido de cuartos ante Uruguay tras un codazo a James Rodríguez en los primeros minutos del encuentro de octavos.

"Vinicius tiene que calmarse. Ha visto tarjetas que son evitables. Hay que tener una conversación con él. Quiere ser protagonista y está confundiendo ser protagonista con pelearse con todos", afirmaban en 'Joven Pan'.

El periodista Arnaldo Ribeiro, también fue muy crítico con la actitud de Vinicius. En su crónica, hizo una comparación con su rendimiento en el Real Madrid: "No me quiero meter con él, pero a mí me gusta el Vini del Real Madrid, no el de la selección brasileña a lo Neymar. Ese, para mí, no sirve".

El equipo de Dorival Junior no ha dado la cara en esta Copa América, y el que se suponía que tenía que ponerse el equipo a su espalda con la lesión de Neymar, Vinicius, tampoco ha estado a la altura. Con la selección, el jugador del Madrid no rinde: cinco goles y cinco asistencias en 33 partidos con Brasil son números muy bajos para el llamado a ser "el mejor jugador del mundo".