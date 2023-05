Pepe acusa haber sufrido insultos racistas: "Me llamó mono"

"Me llamó mono", señaló el central exmadridista tras el encuentro ante el Famalicao El episodio al que el portugués hace referencia se habría producido en el minuto 87 del encuentro

El central exmadridista Pepe, capitán del Oporto, ha acusado al centrocampista argentino Santiago Colombatto, del Famalicão, de haberle proferido insultos racistas durante el partido en el que ambos jugaron el jueves.

El episodio al que el portugués hace referencia se habría producido en el minuto 87 del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal, cuando Colombatto, tendido en el césped para ser asistido, le habría llamado "mono" en español.

Las cámaras sí captaron cómo Pepe, que estaba cerca del adversario, se enfureció visiblemente.

"Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Él (Colombatto) me llamó mono", dijo el ex del Real Madrid a la emisora estatal portuguesa RTP al final del choque.

Pepe dijo que no abandonó el terreno de juego "por respeto" a los aficionados, consideró la situación "inaceptable en un partido de fútbol" y volvió a criticar la postura del colegiado.

"Él lo escuchó. Iba a tientas, decía que no había sido 'mono', que había sido 'monada' (...). Le dije que estaba decepcionado con él. No mereció que le saludara. Tenía la autoridad y la evidencia para poder cambiar una historia oscura en el fútbol", indicó.

Por parte del Famalicão, el entrenador del equipo, João Pedro Sousa, aseguró en rueda de prensa que todo es "mentira".

"Sean jugadores, sean entrenadores, sean dirigentes, sea quien sea que diga que Colombatto ofendió a alguien, es mentira. Es mentira", sostuvo.

Mencionó, además, que cuestionó a su jugador sobre el tema y que éste lo negó: "Sólo le pregunté una vez y, si por alguna razón hubiera hecho lo que le acusan, con el carácter que tiene lo asumiría rápidamente, y me dijo que es mentira", subrayó Sousa.

Por otra parte, el entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, recalcó en rueda de prensa que "confía plenamente" en el relato de Pepe.

"Hay audios del árbitro y el Consejo Arbitral ha de comprender lo que el jugador del Famalicão llamó a Pepe. Pepe es el capitán de la selección, uno de los jugadores portugueses con más títulos... Le faltó el respeto a Pepe", declaró.

El Oporto se impuso el jueves al Famalicão por 3-2, gracias a dos goles en los últimos segundos de la prórroga, y se unirá al Braga en la final de la Copa de Portugal, prevista para el próximo 4 de junio.