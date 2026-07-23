Pep Guardiola habría pedido una millonada para coger las riendas de Italia

Pep Guardiola es el candidato número uno de la Federación Italiana para intentar reflotar a su selección. Hay consenso absoluto de que el ex de Barça, Bayern o Manchester City es el único técnico capaz de revolucionar el fútbol transalpino hasta devolverlo a la senda del éxito. La propuesta italiana fue de máximos, con un salario de diez millones de euros por año, plenos poderes desde el fútbol base hasta el primer equipo y la posibilidad de que resida en Barcelona durante la mayor parte del tiempo. Según 'La Gazzetta dello Sport', Guardiola habría exigido 20 millones de euros al año, una cifra que difícilmente pagarán los italianos.

Fue el pasado fin de semana, cuando Maldini y Leonardo viajaron hasta Barcelona con el mandato de la Federación para intentar convencer a Pep. Le dejaron claro el consenso que había en todo el fútbol italiano sobre su figura y le hicieron la propuesta para los próximos cuatro años, un ciclo mundialista que debería culminar en la cita organizada por España, Portugal y Marruecos en el 2030. Un auténtico reto para Guardiola, del que parece no estar muy convencido.

En Italia, la sensación es que Pep ha pedido una cantidad desorbitada para que la Federación desista de su fichaje. Una forma elegante de decir 'no' sin llegar a un desacuerdo en las formas. La difícil crisis del fútbol italiano, con pocos jóvenes saliendo de sus canteras y la apuesta nula de los clubs por el talento local hacen casi imposible que haya una regeneración en los próximos años. Guardiola lo tiene claro a pesar de que la Federación está dispuesta a que todas las inferiores jueguen según el estilo que desee marcar el entrenador.

La Federación quería anunciar el nuevo seleccionador en la reunión que mantendrán hoy con todos los clubs profesionales, pero no será posible por la falta de acuerdo con Guardiola. Y más allá del técnico catalán se abriría un incómodo debate sobre un posible segundo candidato. El núcleo duro de clubs apuesta por la línea de Antonio Conte, mientras que a la Federación le gustaría más la figura de Pirlo. Se viene una nueva guerra si Guardiola, finalmente, dice 'no' como así parece.