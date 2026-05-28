Pep Guardiola confiesa su deseo de ser seleccionador: tiene una preferencia

Pep Guardiola dejará el Manchester City a final de esta temporada, y su futuro, hasta que no esté cerrado, será generando ruído en el fútbol europeo. Especialmente en Inglaterra.

Cuando se conoció la noticia de su adiós, Pep dejó claro que su intención era "descansar" durante un tiempo, dejando claro que se tomaría un tiempo alejado de los terrenos de juego. A pesar de eso, según informan 'Daily Mail' o 'Talk Sport', el técnico catalán vería con buenos ojos dirigir algún día a la selección inglesa, un escenario que en la Federación Inglesa (FA) consideran una posibilidad real a medio plazo.

De hecho, la noticia apunta a que Guardiola habría reconocido en privado su interés por asumir el banquillo de los 'Three Lions' si se presenta la oportunidad adecuada.

De ser así, Pep daría otro paso en su legado en Inglaterra. Allá donde ha implementado su fútbol y ha dejado su huella, donde ha inspirado a entrenadores, escuelas de fútbol y estructuras deportivas, ahora podría liderarlos hacia títulos internacionales.

Guardiola / Agencias

Aunque el seleccionador actual, Thomas Tuchel, renovó recientemente hasta la Eurocopa de 2028, dentro de la FA se sigue considerando a Guardiola como un candidato ideal para el futuro. El técnico de Santpedor nunca ha ocultado su interés por el fútbol de selecciones y, de hecho, en su despedida del Manchester City evitó cerrar la puerta a esa posibilidad.

“No tengo un plan absoluto sobre mi futuro”, aseguró Guardiola hace unos días. “Necesito descansar y reflexionar sobre todo lo que ha pasado en estos 17 o 18 años entrenando”.

Sin embargo, Inglaterra no sería la única interesada. Arabia Saudí también trabaja desde hace tiempo en el gran golpe mediático y deportivo que supondría fichar a Guardiola. Diversos medios británicos y estadounidenses aseguran que tanto la federación saudí como clubes de la Saudi Pro League han mantenido contactos con el entorno del entrenador.

El interés saudí tiene una dimensión estratégica. Arabia organizará el Mundial de 2034 y considera que Guardiola sería la figura perfecta para liderar el crecimiento futbolístico del país y reforzar la imagen internacional del proyecto. Incluso han aparecido rumores que lo vinculaban con el Al-Nassr, donde podría coincidir con Cristiano Ronaldo.

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El exentrenador del FC Barcelona o Bayern de Múnich acaba de poner fin a una década histórica en el Etihad Stadium, donde conquistó 20 títulos y redefinió y revolucionó el fútbol inglés con un dominio táctico y competitivo pocas veces visto en la Premier League. Por ahora, Guardiola se tomará un descanso tras cerrar su ciclo en el City.