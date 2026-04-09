Pep Biel: "Con el mismo calendario que en Europa, la MLS puede crecer más"

Pep Biel (Sant Joan, Mallorca, 5 de septiembre de 1996) ha encontrado el acomodo que tanto ansiaba durante años. Llegó a la élite labrándose su camino. Desde Zaragoza a Atenas pasando por Copenhague. Nadie le ha regalado nada y en todos lados ha ido marcando goles. Ahora, a punto de entrar en la treintena, ha hallado en Charlotte la confianza y la continuidad necesaria para seguir creciendo como futbolista.

Llegó primero cedido, luego firmó como jugador de pleno derecho del club estadounidense y ahora es una de las referencias del equipo, en una liga donde Leo Messi sigue haciendo estragos y donde se espera la próxima temporada la llegada de un tal Antoine Griezmann. El mallorquín atiende a SPORT para repasar su carrera y el impacto que está teniendo la figura del argentino.

Pregunta: Qué tal la vida por Estados Unidos?

Respuesta: La verdad es que desde un primer momento me gustó llegar aquí, me sentí cómodo. Me fue muy fácil adaptarme. Al final, cuando llegas desde fuera te ponen muchas facilidades, sobre todo en un club así. Me gusta mucho las vibras que hay en esta ciudad.

P: ¿Y deportivamente?

R: Pues muy fácil, el entrenador me dio mucha confianza y mucha libvertad desde el inicio. Me conocían mucho y cuando llegas así es más fácil sacar tu juego, porque es lo que estás acostumbrado a hacer.

P: Nunca lo has tenido fácil. Te costó llegar a la élite y a cada cambio de equipo también has necesitado tiempo…

R: Sí bueno. Mi carrera ha sido un poco difícil, nadie me ha regalado nada. Pero también es algo chulo. Me lo he ganado todo, he pasado por muchos sitios y no me arrepiento de nada. He sido más o menos feliz en todos los equipos. Estoy disfrutando del proceso de poder llegar y conseguir cosas poco a poco. Estoy muy agradecido.

P: Te cuestan los primeros meses pero luego explotas.

R: Sí, eso me hace crecer. A cada sitio que he ido ha sido una cosa nueva. Siempre me ha costado arrancar por H o por B. Pero soy una persona a la que le gusta aprender, al final me he adaptado y acaban saliendo los resultados.

P: ¿Qué experiencia te ha marcado más?

R: He aprendido un poco en todas las etapas. En la etapa en Copenhague fue brutal porque fue mi primera experiencia fuera de casa. Me costó adaptarme, pero cuando uno está dispuesto a aprender las cosas salen. En Grecia, Estados Unidos… igual. En Alemania fue la época más complicada, porque no logré encontrarme a gusto, pero no me arrepiento de nada.

P: ¿Ahora quieres un poco de estabilidad?

R: Aquí estoy muy agusto, me gusta todo lo que veo… Me gusta la vida y el fútbol de aquí. Cuando te gustan tantas cosas… por qué no tener un poco de estabilidad? Pero bueno en el fútbol nunca se sabe.

P: Una estabilidad que poco tiene que ver con el momento político que se vive allí.

R: La verdad es que estoy un poco aislado de todo esto. Aquí en Charlotte no está pasando nada diferente. Tampoco soy yo de mirar mucho las noticias. Lo veo un poco desde fuera. No te podría decir mucho más...

Pep Biel, en un partido con el Charlotte FC / Instagram

P: ¿Se habla mucho del Mundial?

R: Sí, eso es algo de lo que se habla mucho. En Charlotte no hay ningún partido, pero hay selecciones que entrenarán en nuestro centro deportivo.

P: Uno podía pensar después de tus buenas temporadas en Grecia que darías otro salto más importante. ¿Por qué Estados Unidos y cómo llega esta opción?

R: Esta opción llega en un momento complicado mío en Grecia. Era un momento donde volvía de la cesión en el Augsburgo. Tenías las puertas abiertas del Olympiacos, pero hablé con el club y con el entrenador y cuando vino esta oferta la acepté. Tenía que tomar una decisión. Fue difícil porque no conocía demasiado de Estados Unidos y de la MLS más allá de Los Ángeles Galaxy porque estaba Ibrahimovic y luego Riqui Puig. No estaba muy puesto en lo que era Charlotte. Fue difícil, pero la decisión fue rápida. Consultando con la familia y conmigo mismo decidimos que lo mejor era venir para aquí y acertamos.

P: En el 2023, durante una época, fuiste el español con más goles marcados en las principales ligas europeas. ¿Era tu mejor momento?

R: Sí, puede ser, pero también pienso que la temporada pasada fue mejor en general.

P: ¿Te ha sorprendido la liga?

R: Me ha sorprendido sobre todo el nivel de los atacantes. Hay muchísimos jugadores, con los que me había enfrentado en Europa. Y luego ya ves quién está llegando a la MLS. Es algo chulo. También le da más visión y más carácter a la liga. Me ha sorprendido para bien.

P: Llegas cedido pero esta temporada ya eres jugadores de pleno derecho del Charlotte. ¿Te ves como líder del equipo?

R: Los primeros meses evidentemente no, porque llegué cedido y faltaba poca temporada. Pero desde el año pasado, aunque estuviera cedido, me sentí muy protagonista. A mitad de campaña se ejecutó mi cláusula de compra y desde entonces siempre me he sentido bastante protagonista.

P: De momento esta temporada llevas ya cuatro goles y dos asistencias en los primeros seis partidos de liga. ¿No está mal, no?

R: La verdad es que ha sido un inicio muy bueno personalmente y espero seguir ayudando al equipo con mis goles y asistencias.

P: Y sin ser un '9' referencia como tal.

R: Sí, mi posición es la mediapunta, pero al final me dan la confianza para poder moverme por todo el frente de ataque.

Me gusta que llegue Griezmann y se hable de otros grandes futbolistas

P: ¿Qué objetivos te marcas este año?

R: No me suelo poner objetivos personales, intento ir día a día. Espero poder ganar algún título con el Charlotte o al menos pelearlo hasta el final.

P: Sin duda, uno de los grandes atractivos de la MLS es Leo Messi. Ya te has enfrentado a él. ¿Cómo es tenerlo ahí?

R: Es algo diferente. Es un orgullo poder jugar contra este tipo de jugadores. Cuando lo ves cara a cara impacta mucho más. Es un tipo normal. El mejor jugador del mundo. Para mí siempre lo ha sido, siempre ha sido algo diferente. Por lo que he visto yo, es el mejor de la historia.

P: Ahora otro mito del fútbol actual como Griezmann va para allí y suenan otros como Lewandowski. ¿Qué te dice eso?

R: Me gusta porque veo que la liga está creciendo, que está haciendo las cosas bien. Creo que si a partir del año que viene tenemos el mismo calendario de Europa puede crecer más. Es una liga bastante top.

P: ¿Ver a todo este talento en tu liga te da más ganas de continuar en Estados Unidos?

R: Bueno, que vengan jugadores así pues te hace estar con más ganas de seguir y de competir esta liga. Pero lo que te digo, que en el fútbol nunca se sabe nada. No cierro puertas a nada.