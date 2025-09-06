Pendientes de Dembélé

Malas noticias para el Paris Saint-Germain. En el duelo de clasificación para el Mundial contra Ucrania, Ousmane Dembélé cayó lesionado cerca del minuto 84 después de entrar en el descanso en sustitución de Désiré Doué.

El delantero francés, que ya arrastraba molestias antes de disputar el partido con la selección 'bleu', sintió dolor en la parte posterior del muslo derecho y pidió inmediatamente salir del terreno de juego. De esta manera, 'El Mosquito' no disputará el partido contra Islandia del próximo día 9.

Esta lesión ha levantado la polémica en París por la gestión del combinado nacional y, en concreto del seleccionador Didier Deschamps, con Ousmane Dembélé. Llegaba a este compromiso con dolencias, sin embargo, el técnico decidió darle minutos en la segunda mitad en un partido.

"Si era seguro que podía jugar? Además, es el otro muslo. Aunque no sintió nada grave. Es porque estaba en buenas condiciones. Desafortunadamente, para él, pasó. Le puede pasar a alguien que no tenía nada antes", señaló tras el partido Deschamps.

Aunque todavía no se conoce el alcance de la lesión, parece improbable que Dembélé pueda disputar el próximo partido del PSG ante el Lens. Según apunta 'L'Équipe', esta lesión muscular supera el grado 1 y puede hacer que se pierda varios partidos con la camiseta parisina.

Dembélé se retiró lesionado ante Ucrania / RRSS

Más allá del partido de la Ligue 1, el equipo de la capital francesa debuta en apenas once días en la Champions League contra la Atalanta y tiene en el horizonte el partido contra el FC Barcelona el día 1 de octubre. Sin conocer el alcance, ya se han encendido las primeras alarmas en el PSG por la posible ausencia de un jugador capital en el esquema de Luis Enrique.

Y es que el 'Mosquito' fue una pieza fundamental la temporada sensacional con unos registros que lo han convertido en uno de los favoritos para el Balón de Oro. En la conquista del histórico triplete del PSG, Dembélé fue el líder ofensivo y el jugador más diferencial de la plantilla francesa.

El contratiempo físico de Ousmane Dembélé no fue la única noticia negativa para el PSG en la noche del viernes. El 'Mosquito' precisamente sustituyó al descanso a Désiré Doué, que también tuvo que retirarse del terreno de juego por una lesión en el gemelo. Doble varapalo para el equipo parisino en este parón internacional.