¡Peligro de huelga en Portugal! Esta es la solución de Mourinho con los árbitros

José Mourinho, actual entrenador del Benfica, abrió este jueves un nuevo capítulo en la tensión entre árbitros y organismos del fútbol portugués. El luso dejó clara su postura ante la amenaza de huelga lanzada por el colectivo arbitral: si los colegiados nacionales se plantan, la solución del 'Mou' podría llegar desde fuera.

En la previa del derbi ante el Sporting de la jornada 13 de la Primeira Liga portuguesa, el técnico fue directo al plantear alternativas: "Si hacen huelga, estoy convencido de que hay muchos árbitros en Europa que estarían encantados de venir a arbitrar el campeonato portugués", apuntó.

Y añadió que recurrir a colegiados extranjeros "es algo que ocurre mucho", principalmente en competiciones alejadas del entorno europeo, como ya se ha visto recientemente en Qatar, Egipto o Arabia Saudí. Para Mourinho, el escenario de un parón no supondría un bloqueo: "No creo que fuera un problema (la huelga). El campeonato continuaría y la Liga encontraría soluciones".

La respuesta se produce en un clima de creciente fricción. La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) ha amenazado con un “parón total” si no se adoptan medidas efectivas contra la violencia verbal y las situaciones de inseguridad que aseguran sufrir durante los partidos.

Desde la Primeira Liga, la reacción ha sido de acusar a los árbitros de generar “alarma social” y consideran su postura “incomprensible”, aunque han aceptado revisar sus propuestas únicamente de cara a la próxima temporada.

Todo ello llega tras incidentes recientes que han encendido aún más el debate, desde presuntas amenazas de un dirigente del Benfica a un árbitro tras un empate, hasta la denuncia de un colegiado que afirmó encontrar un televisor en su vestuario emitiendo en bucle imágenes de acciones polémicas contra el Oporto sin posibilidad de apagarlo.