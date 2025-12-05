Peligra la presencia de Müller antes de enfrentarse a Messi en la final de la MLS

Thomas Müller, jugador de los Vancouver Whitecaps, se perdió el entrenamiento del miércoles por la tarde. El ex del Bayern sigue arrastrando molestias en el tendón de la corva y se ejercitó en el gimnasio, según informa 'Bild'.

Aún queda una sesión más antes de que se dispute la gran final de la MLS en el Chase Stadium. El duelo ante el Inter de Miami se jugará el sábado por la tarde, y Müller ya ha caldeado el ambiente al pronunciarse sobre el trofeo más importante entre los más de 30 que adornan sus vitrinas.

La leyenda de Münich no ha dudado en señalar la final del sábado: "En este momento, la considero la número uno, porque es la única final de la que estamos hablando. Es inminente. Ahora mismo, para mí, esta final es lo más importante de mi vida".

Müller observa la MLS Cup / Darryl Dyck / AP

Si hablamos de estadísticas, los precedentes favorecen a Müller, la eterna bestia negra de Messi. Se han enfrentado un total de ocho veces, y el argentino solo logró imponerse una vez, en 2015, en aquel partido de la famosa rotura de cintura a Boateng. Los otros siete duelos se los llevó el alemán.

Sin embargo, por nivel y estado de forma, el Inter de Miami parte como favorito para alzar el título. El contexto y el escenario también invitan a pensar que sería un triunfo aún más especial para los de Mascherano: sería el primer gran título de la historia del club, el de Messi en Estados Unidos y la despedida soñada para dos leyendas como Sergio Busquets y Jordi Alba.

La presencia de la estrella del conjuno canadiense para mañana se ha vuelto una incógnita, pero la sombra del alemán sigue siendo una amenaza para Leo Messi y su equipo.