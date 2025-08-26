Con Pedro y Samu Lino como figuras, el Flamengo anota ocho goles y marca un récord en el Brasileirão

En una noche llena de actuaciones sobresalientes, Flamengo goleó por 8-0 este lunes al Vitória, e instauró un nuevo récord en el Campeonato Brasileño desde que comenzó el sistema de puntos corridos en 2003.

Los dirigidos por Filipe Luís superaron la marca del Sao Paulo, que había goleado en septiembre del 2004 al Paysandú por 7-0.

En la vigesimoprimera fecha del torneo, el equipo de Filipe Luís venció al Vitória, gracias a un triplete de Pedro; dos tantos de Samuel Lino y goles de Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique; y se quedó con los tres puntos, totalizando 46 unidades como líder absoluto del Brasileirão.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, pieza clave del once titular carioca, se convirtió esta noche en el jugador con más cantidad de asistencias en la historia del Brasileirão, con un total de 78 pases a gol.

Y uno de los recién llegados del Atlético de Madrid Samuel Lino, ya instalado en el equipo, convirtió dos goles pero además impartió tres asistencias.

En su tercer y último gol de la noche, Pedro rememoró dentro del área rival la característica jugada "elástica" de Ronaldinho y causó el alboroto de un Maracaná abarrotado con más de 60.000 personas.

Flamengo pasa por una buena racha en el torneo local y es uno de los favoritos para quedarse con esta edición de la Copa Libertadores, en la que disputará la instancia de cuartos de final el próximo 18 de septiembre contra el argentino Estudiantes.