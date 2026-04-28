Pedro Rodríguez sigue siendo determinante

Hay jugadores que parece que no envejezan. Pedro Rodríguez, a sus 38 años, camino de los 39, sigue apareciendo y haciendo lo que siempre se le ha dado bien, que es marcar goles, decidir partidos y ser determinante.

La Lazio sacó este fin de semana un empate ante el Udinese (3-3), y suerte tuvo el conjunto celeste del canario. Empezó desde el banquillo, entró en el descanso con la Lazio por debajo en el marcador, y cambió el encuentro. En el minuto 80, recibió cerca de la frontal y ejecutó una acción que dejaba loco el Olímpico de Roma. Era el 2-1 y era, también, su cuarto gol de la temporada en Serie A, una cifra notable.

El Udinese respondió con dos tantos de Arthur Atta, en el 86’ y en el añadido, y dejó a la Lazio al borde de otra derrota dolorosa. Entonces volvió a aparecer Pedro. Esta vez, como generador. En el 94’, lanzó un centrochut tenso y peligroso. Daniel Maldini lo empujó en el área pequeña y selló el 3-3 definitivo.

Y es que su influencia sigue siendo de primer nivel. El delantero lleva dos décadas rindiendo al máximo, apareciendo en partidos cerrados y decidiendo noches grandes. Lo hizo en el mejor FC Barcelona de la historia, en el Chelsea y se ha consolidado como leyenda en Roma, con la Lazio, donde tiene contrato hasta este mes de junio.

Su palmarés permite pocas discusiones: campeón del mundo con España en 2010, campeón de Europa en 2012, tres Champions League con el Barcelona, una Premier League, una FA Cup y una Europa League con el Chelsea, entre otros títulos.

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Así, Pedro será libre este verano tras renovar el pasado año. Y sigue demostrando que es un jugador que aún puede decidir partidos. Nunca necesitó el foco central para ser imprescindible. Compartió época en la selección con Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Torres, Casillas y compañía. En el Barça, con Messi, Henry, Ibrahimovic. El eterno infravalorado. No era el más mediático, ni el más vistoso. Tampoco copaba todas las portadas. Pero fue el que siempre estuvo. El ejemplo de inteligencia competitiva.