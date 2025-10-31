Pedro Rodríguez anuncia su adiós de la Lazio

El capítulo de Pedro Rodríguez en la Lazio está a punto de cerrarse. A sus 38 años, el canario ha anunciado que esta será su última temporada en el equipo romano, una decisión que abre la puerta a una posible retirada más cerca que nunca.

El canterano azulgrana se ha ganado a pulso temporada tras temporada ser el dueño de su destino en la Lazio. Desde que cambiase de bando en el Olímpico en 2021, el canario ha demostrado que la edad es solo un número para él. Goles, asistencias, momentos inolvidables... el curso pasado terminó con 12 goles en su cuenta personal, unas cifras propias de otros tiempos que hicieron que se ganara su renovación de manera inmediata.

Un capítulo que se cierra

A pesar de ello, este curso no ha arrancado como siempre solía para Pedro en la Lazio. Su rol como revulsivo no ha tenido el impacto que se esperaba, aunque sobre el terreno de juego el canario sigue marcando la diferencia como siempre. Sin embargo, para un jugador como Pedro acostumbrado a la excelencia, ese pequeño bajón de rendimiento ha sido suficiente como para tomar la decisión de dar un paso al lado.

Así lo comunicó el delantero a SkySports tras el empate de su equipo ante el Pisa: "Sin duda, este será mi último año en la Lazio. Pero quiero dejar a este equipo donde se merece estar, en Europa, para crear un buen recuerdo", anunció. "Este debería ser el objetivo de todos, incluida la Lazio. Hay oportunidad de crecer y aspirar al primer puesto de la liga", explicó en relación con las aspiraciones del equipo hasta final de temporada.

A pesar de que el adiós de Pedro a la Lazio llega con 38 años cumplidos para el canario, el extremo no parece que esté dispuesto a retirarse por ahora. "¿Cuántos años más jugaré? Me resulta difícil decirlo", desveló. "Quiero aprovechar al máximo cada entrenamiento, pero cada día que pasa me acerca más a la retirada". Unas palabras que recuerdan la proximidad de su adiós definitivo, pero que dan esperanza de que al canario todavía le quede un último baile en el mundo del fútbol.

Ganador de todo con el Barça, el canario conquistó dos tripletes en su etapa en Barcelona donde fue una pieza capital para los éxitos de su club. Puso rumbo al Chelsea en 2015, donde pudo seguir demostrando su habilidad fuera de la que siempre fue su casa. "Pedro no debutó como Maradona, pero casi", llegó a decir Mourinho tras el primer partido del canario en Londres. Se marchó en 2020 hacia la Roma y en 2021 cambió de lado en el Olímpico para unirse a la Lazio, con quien completa su quinta y última temporada en el club italiano.