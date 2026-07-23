Pedro Porro se pronuncia sobre su futuro

Pedro Porro ya puede decir que ha alcanzado la cima del fútbol mundial. El lateral del Tottenham fue una de las piezas de la selección española que conquistó el Mundial, consolidándose como un fijo en los planes del combinado nacional tras una temporada de alto nivel en la Premier League. Lejos de conformarse con el mayor éxito posible a nivel de selecciones, el extremeño dejó claro este jueves que su objetivo sigue siendo crecer y competir al máximo nivel.

Durante el homenaje que recibió en su localidad natal, Don Benito, Porro aseguró que el título no ha saciado su hambre competitiva. "Quedan muchas cosas todavía. Soy un jugador con mucha ambición y con muchas ganas de aprender siempre un poco más. Quien me conoce sabe que voy a por más", afirmó.

El futbolista del Tottenham reconoció que los últimos meses han sido especialmente intensos tras la conquista del Mundial. "Los últimos dos meses han sido una locura", explicó, antes de agradecer el cariño recibido por sus vecinos durante todo el campeonato. "Tenía muchas ganas de volver", señaló.

Porro destacó la emoción que le produjo el recibimiento y quiso dedicar el éxito a quienes le han acompañado desde sus inicios. "Ver a toda esta gente conmigo es el mayor regalo, incluso haber ganado el Mundial por ellos y por toda la gente que me apoya día a día", indicó.

El internacional también echó la vista atrás para recordar sus primeros pasos en el fútbol, en el mismo césped de la ciudad deportiva de Don Benito que hoy lleva su nombre. Admitió que nunca imaginó vivir un homenaje así y subrayó que llegar a la élite ha requerido "mucho sacrificio", especialmente desde que tuvo que dejar su casa para continuar con su formación. Además, defendió la humildad como una de las claves de su carrera.

Su futuro

En cuanto a su futuro, Porro confirmó que seguirá en el Tottenham, club con el que tiene contrato y donde aseguró sentirse "muy feliz". Antes de reincorporarse a la disciplina del conjunto inglés, explicó cuál será su hoja de ruta: "Ahora toca desconectar unos días y volver más fuerte". Aunque no cerró la puerta a jugar algún día de nuevo en España, insistió en que su único foco está ahora mismo en Inglaterra.

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El lateral también dejó un momento distendido al bromear con la popularidad de su abuelo, Antonio Sauceda, al asegurar que el recibimiento era "por él". Por último, restó importancia a las críticas llegadas desde Argentina y a las peticiones de repetir la final del Mundial: dijo no haber visto nada al respecto y aseguró que son "cosas que se dicen desde fuera" y que "no van con él".