Pedro Porro sólo se irá del Sporting por la cláusula

El técnico de los leones, Rúben Amorim, cerró la puerta a la salida del lateral 'calabazón' El Barcelona había sonado como posible destino del futbolista extremeño

El entrenador del Sporting de Portugal, Rúben Amorim, dijo este jueves que "no parece" que el español Pedro Porro vaya a dejar el equipo este mes de enero y advirtió que quien quiera ficharlo tendrá que pagar su cláusula de rescisión.

En rueda de prensa previa al partido del viernes contra el Vizela, Amorim comentó que el lateral extremeño debería continuar en el club esta temporada, aunque no puede "garantizar nada". "No puedo garantizar nada. No me parece que se vaya. Para irse en este momento, tiene que irse por la cláusula. Ése es el conocimiento que tengo", afirmó el técnico del Sporting.

Según la prensa deportiva portuguesa, Porro interesa a los londinenses Chelsea y Tottenham, pero el preparador de los "leones" insistió en que para hacerse con el jugador deberán pagar al menos los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión.

"Si se va, tiene que ser por la cláusula. O hay un club que supera la cláusula y Porro quiere irse o no se irá en enero", advirtió.

Siempre conforme a las informaciones de los medios locales, el Tottenham ha hecho una oferta que también incluye el pase del delantero inglés Marcus Edwards, jugador del Sporting pero formado en la cantera de los "Spurs", que posee el 50%.

Sin embargo, la directiva del Sporting se ha negado y se ha mostrado inflexible en su exigencia por el valor de la cláusula.

Porro, de 23 años, llegó al Sporting en 2020 cedido por el Manchester City de Pep Guardiola y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo.

En su temporada de debut, fue una pieza clave para que el club verdiblanco conquistara su primer título de la Liga portuguesa en 19 años. Además, ha formado parte del mejor once de la competición en las dos últimas campañas. Tras dos años de cesión, el Sporting decidió fichar definitivamente a Porro, que actualmente tiene contrato hasta julio de 2025.