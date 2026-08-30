Pedro, futuro incierto

Pedro Rodríguez Ledesma (Santa Cruz de Tenerife, 1987) siempre será 'Pedrito'. Da igual la edad que tenga. No obstante, a sus 39 años, su futuro está completamente en el aire tras poner punto final a su etapa en la Lazio.

El futbolista tinerfeño continúa sin equipo mientras se acerca el cierre del mercado y una de las opciones podría ser la retirada. El propio Pedro, en septiembre de 2025, abrió esa posibilidad durante una entrevista con DAZN: “No sé si será mi último año, pero quiero disfrutar cada momento aquí”, declaró en aquel momento.

Pedro Rodríguez, en el Estadio Olímpico de Roma con la Lazio. / Pedro rodríguez

Pero su rendimiento durante la última temporada invita a pensar que todavía tiene fútbol por explotar en sus botas. En Italia, en su última campaña, Pedro participó en siete goles de su equipo, además de ser una pieza clave en el vestuario por su jerarquía y experiencia.

Sin duda, Pedro es una leyenda del fútbol español. Marcó una época en el Barça, formando parte de uno de los equipos más exitosos de la historia reciente del fútbol. Con la selección española, más de lo mismo: fue campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012.

Pedro ha demostrado durante años que el paso del tiempo no ha sido suficiente para apagar su talento. Después de abandonar el Barcelona en el verano de 2015, continuó su carrera en Inglaterra con el Chelsea, donde estuvo cinco años, y posteriormente en Italia con la Roma, donde jugó una temporada. No obstante, la verdadera huella en el Calcio la ha dejado en la Lazio.

Pedro Rodríguez, con la Lazio, su último club. / @_Pedro17_ (Twitter)

Cuando muchos podían pensar que entraba en la recta final de su carrera, el extremo canario respondió con cinco temporadas de gran nivel en el conjunto romano y se convirtió de nuevo en una pieza importante y en un líder muy reconocido por compañeros y afición.

¿Un capítulo en el Tenerife?

Pese a ello, desde que dejó la Lazio, su nombre se ha mantenido en la sombra, sin sonar para demasiados equipos. Sí que es verdad que fue vinculado al Tenerife, el club de su tierra, pero la opción no avanzó. “Es una idea que está encima de la mesa”, reconoció el jugador sobre esta posibilidad.

El de Santa Cruz de Tenerife nunca ha defendido la camiseta del equipo de su ciudad. Quién sabe si, a sus 39 años y tras una carrera sublime, podría buscar un último capítulo en el Tenerife.