Pedro se despide de la Lazio como una leyenda: "Siempre defendí la camiseta con valentía, humildad, ambición y pasión"

Pedro Rodríguez pondrá este sábado punto final a su etapa en la Lazio. El veterano atacante canario, uno de los futbolistas españoles más laureados de la historia reciente, se despedirá del Olímpico en el encuentro ante el Pisa, cerrando así una aventura de cinco temporadas en el club biancoceleste.

Pedro llegó a la Lazio en el verano de 2021 tras su salida de la AS Roma y rápidamente se convirtió en una pieza muy querida por la afición. A sus 38 años, el exjugador del FC Barcelona y del Chelsea deja el club italiano después de más de 200 partidos oficiales y decenas de goles decisivos, además de un liderazgo silencioso que marcó al vestuario. Aunque no consiguió levantar títulos con la camiseta celeste, sí se ganó el respeto absoluto del entorno laziale por su profesionalidad y compromiso.

La Lazio ya prepara un homenaje especial para el campeón del mundo con España en 2010. El duelo de este sábado frente al Pisa será oficialmente su último partido con la camiseta biancoceleste y el club tiene previsto rendirle tributo antes y después del encuentro con diferentes iniciativas conmemorativas.

La entidad italiana publicó además un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que el propio Pedro anunció su despedida definitiva del club. El atacante español comenzó su mensaje reconociendo el dolor que supone cerrar una etapa tan importante de su carrera en Roma: “Hoy es un día muy triste para mí, porque me despido de esta aventura y de la espléndida familia de la Lazio”.

El canario quiso agradecer el apoyo recibido durante estos años y tuvo palabras para todos los integrantes del club, desde aficionados hasta trabajadores de la entidad: “Quiero dar las gracias a todos los aficionados, a los jugadores, a los entrenadores y a todo el club, incluyendo a los familiares y colaboradores, por permitirme formar parte de la gloriosa historia de este club”.

Pedro también hizo autocrítica sobre su etapa deportiva y lamentó no haber podido conquistar títulos con la camiseta biancoceleste, aunque reivindicó su compromiso desde el primer día: “Es cierto que no he traído trofeos a lo que considero una casa maravillosa, pero siempre defendí la camiseta con valentía, humildad, ambición y pasión, junto a mis compañeros. Estoy seguro de que pronto celebrarán algo importante con estos grandes hombres y jugadores”.

Pedro es un ídolo en la Lazio / Riccardo Antimiani / EFE

El exfutbolista del Barça recordó además la conexión especial que siempre sintió con la afición de la Lazio y todos los momentos vividos en el Olímpico: "Cada vez que pisaba el terreno de juego, alzaba la vista y admiraba con orgullo a nuestra gente. Cada emoción que viví, cada gol inolvidable, cada canción que cantamos juntos, son momentos que quedarán grabados en mi memoria".

Además, Pedro aprovechó el vídeo para pedir a la afición que le acompañe en su despedida este sábado ante el Pisa, aunque entendió también el contexto complicado que atraviesa el club esta temporada: “Contra el Pisa será mi último partido con esta camiseta, así que los espero a todos en el estadio y espero que puedan estar a mi lado. Sin embargo, también entiendo que este año ha sido difícil y complicado para todos, así que respeto enormemente su decisión".

Finalmente, el atacante cerró su mensaje dejando claro el cariño eterno que sentirá hacia la Lazio y lo especial que ha sido defender la camiseta romana: “Fue un verdadero honor vestir esta camiseta y el logo del club en mi pecho. Les deseo todo lo mejor, mi familia de la Lazio, siempre los llevaré en mi corazón. ¡Uno de vosotros, para siempre Forza Lazio!”.

Como parte del homenaje, los jugadores de la Lazio lucirán ante el Pisa un parche especial en la camiseta con la imagen de Pedro, en un gesto simbólico para reconocer la trayectoria del atacante español en el club romano.

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El gran interrogante ahora es su futuro. Pedro todavía no ha anunciado oficialmente si colgará las botas este verano, pese a que en julio cumplirá 39 años. En Italia incluso se especula con la posibilidad de que continúe ligado al fútbol, ya sea dentro de los terrenos de juego o en algún cargo relacionado con la propia Lazio, aunque el jugador todavía no ha tomado una decisión definitiva.