Pavlidis, en el Olimpo: de destrozar al Barça a batir a Haaland

Ni el propio Vangelis Pavlidis era consciente de cómo le iba a cambiar la vida a partir del pasado 21 de enero de 2025. Bajó del Olimpo para, en cuestión de treinta minutos, destrozar a un Barça que, con gol sobre la bocina de Raphinha, terminó reinando en la locura de Da Luz. Fue un jarro de agua fría para el Benfica, pero un punto de inflexión para un heleno al que ni la lluvia torrencial de aquella noche en la capital luso mojó la pólvora.

Aquel hat-trick escocerá por siempre en una afición culé que, siendo realistas, no concebía a Pavlidis como una amenaza real. Hasta esa fecha, el delantero apenas había festejado siete tantos con las Águilas.

Un no parar

Pues bien, después de endosarle tres dianas al cuadro de Hansi Flick, activó el 'modo Dios': once goles en un mes para acabar el curso con ni más ni menos que 30. Además de las 13 asistencias que ratifican sus grandes dotes como asociador.

El destino quiso que Benfica y FC Barcelona volviesen a cruzar sus caminos en los octavos de final de la Champions League, una eliminatoria, no obstante, que tuvo claro color azulgrana. El heleno, de hecho, se quedó seco.

Vangelis Pavlidis firmó un 'hat trick' contra el Barça / EFE

Sea como fuere, los 18 millones que invirtieron los lisboetas el pasado verano de 2024 para ficharle del AZ Alkmaar salieron baratos en Da Luz. Supo rehacerse tras su mediocre inicio y acalló aquellas bocas que dudaron de su talento cara a puerta.

Insaciable como el que más, no podría haber empezado mejor esta 25/26. Suma 19 dianas en 28 encuentros repartidos entre todas las competiciones y es el máximo argumento ofensivo del Benfica para poner fin al reinado del eterno rival. Tercero con 32 puntos, está a tres del Sporting (35) y a ocho del líder, un Porto (45) invicto.

Vangelis Pavlidis anotó un hat-trick en el triunfo del Benfica sobre el Moreirense / HUGO DELGADO / EFE

Un 2025 de ensueño

A los de José Mourinho les quedan dos compromisos para cerrar el año: Famalicao (22 de diciembre) y Sporting Braga (28 de diciembre). Pavlidis no mojó en el triunfo de las Águilas ante el Farense en los octavos de la Taça de Portugal, pero puede presumir de ser el tercer máximo artillero de 2025 con 42 dianas, solo superado por unos tales Harry Kane (47) y Kylian Mbappé (55).

El heleno, que presenta mejores estadísticas que Victor Osimhen (37) y Erling Haaland (35), se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 42 goles con el Benfica en un año natural, igualando cifras que no se veían desde Eusébio en 1965.

Hace meses que se desprendió de la etiqueta de 'delantero revelación' un Vangelis Pavlidis que goza de dos oportunidades para mejorar - más si cabe - sus espectaculares cifras goleadoras.