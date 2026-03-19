Pavic debuta con el Bayern… y no puede hablar por ley: "No tiene permiso para seguir trabajando"

Insólita situación la que se vivió en el Allianz Arena tras la contundente victoria del Bayern de Múnich frente al Atalanta (4-1). La noche dejó un momento histórico con el debut de Filip Pavic, que con 16 años y 58 días se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con la camiseta bávara. Nacido en el 2010, es el primer futbolista de la 'generación Alfa' que disputa un partido de Champions League, dejando atrás a la 'generación Z'. Sin embargo, ocurrió algo inesperado: no pudo hablar ante los medios tras el partido.

Pese a la expectación generada en zona mixta, Pavic abandonó el vestuario a las 23:28 horas y se dirigió directamente al autobús del equipo acompañado por un miembro del club, que bloqueó todas las solicitudes de entrevista con una explicación tan breve como contundente: "No tiene permiso para seguir trabajando".

Filip Pavić, canterano del Bayern de Munich, se convirtió en el jugador más joven en debutar en Champions League / X

La razón no fue deportiva ni una decisión del Bayern, sino una cuestión legal. Según la Ley de Protección del Empleo Juvenil en Alemania, los menores de 18 años no pueden trabajar más allá de las 20:00 horas. Existe una excepción para deportistas profesionales, que permite extender su actividad hasta las 23:00, pero una vez superado ese límite, cualquier actividad adicional -la ley incluye tiempo de duchas, entrevistas postpartido y paso por zona mixta- queda prohibida sin un permiso especial. De este modo, las declaraciones posteriores al encuentro quedaron fuera del margen legal, impidiendo que el debutante atendiera a la prensa en el día más importante de su vida.

Lamine Yamal fue advertido en la Eurocopa

No es la primera vez que esta normativa genera controversia en el fútbol. Durante la pasada Eurocopa celebrada en Alemania, Lamine Yamal, a sus 16 años en aquel entonces, ya puso el foco en esta legislación, al sobrepasar en varias ocasiones el límite horario tras partidos nocturnos. La selección española se expuso a una posible sanción económica de 30.000 euros, aunque finalmente las autoridades alemanas no tomaron medidas.

En el caso del Bayern, la situación fue gestionada con mayor rigor. El club optó por cumplir estrictamente la normativa, priorizando la protección del futbolista y evitando cualquier posible infracción.

Pavic podrá hablar el sábado

La buena noticia para los medios y aficionados es que la espera será breve. Este sábado, el Bayern recibe al Union Berlin en el Allianz Arena en un horario mucho más temprano (15:30 h), lo que permitirá, salvo imprevistos, que Pavic pueda atender a la prensa y compartir sus primeras impresiones tras un debut que ya forma parte de la historia del club.