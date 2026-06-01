Pausas de hidratación, expulsiones por taparse la boca y más uso del VAR en las reglas arbitrales del Mundial 2026

La FIFA tomó nota de los momentos más polémicos del último año, recopiló lo aprendido en otros tantos casos e implementará nuevas reglas en el Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio en México, con el objetivo de mejorar el ritmo del partido, evitar conductas antideportivas y ofrecer un arbitraje más justo.

La gran novedad para este Mundial será que los árbitros podrán expulsar a jugadores que se tapen la boca de cualquier manera al confrontar a un rival. Una regla que responde al caso Prestianni-Vinicius en el que el primero habría proferido insultos racistas -- tapándose con la camiseta para evitar que se supiera lo que dijo -- durante su cruce en el Benfica-Real madrid en la Champions League.

Dado que los jugadores no siempre se tapan la boca para insultar, Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, aclaró que la expulsión será "solo si es un confrontamiento, si es en tono amigable, poque hay jugadores que juegan en el mismo club, pero se enfrentan en selecciones; no serán sancionados".

Confrontamiento entre Prestianni (centro) y Vinicius (izquierda) durante su cruce en la Champions League / JALAL MORCHIDI

Que no se repita un Senegal-Marruecos

La final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos merece un estudio propio, pero entre las repercusiones inmediatas está la implementación de la regla que permitirá al árbitro expulsar a un jugador que decida salir del campo para protestar una decisión arbitral. Si un miembro del cuerpo técnico incita a que los jugadores abandonen el campo, también será expulsado.

Eso fue lo que hizo Senegal para protestar las decisiones arbitrales en aquel partido que eventualmente ganó, pero perdió en los tribunales meses después.

Brahim Díaz se alista para cobrar un penal durante la final de la AFCON entre Senegal y Marruecos / EFE

Pausas de hidratación

Tal y como lo había anunciado la FIFA, el Mundial de Clubes 2025 fue una prueba de cara a la Copa del Mundo. Las olas de calor en Estados Unidos obligaron a realizar pausas de hidratación, las cuales llegaron para quedarse.

Cada partido tendrá dos pausas, una a la mitad de cada tiempo y con una duración de tres minutos, que deberán ser agregados en el tiempo de compensación.

Más VAR

Los árbitros en la sala del VAR podrán indicar al árbitro del partido si es necesario revertir un saque de esquina por uno de portería, aunque no viceversa. También podrá llamar al colegiado central para revisar una segunda tarjeta amarilla -- derivada en expulsión a un jugador -- , si considera que se ha equivocado.

Facundo Tello realiza una revisión en campo con ayuda del VAR / Noushad Thekkayil

Mejorar el ritmo del partido

Con el objetivo de tener un mayor tiempo efectivo de juego, la FIFA ha indicado que en un saque de portería, esquina o banda, los jugadores tendrán cinco segundos para poner la pelota en juego. Collina señaló que la excepción sería si el equipo debe esperar a que un jugador especialista en tiros de esquina se encuentra lejos como para reanudar tan pronto el partido.

Del mismo modo, los jugadores que salgan sustituidos gozarán de 10 segundos para abandonar el campo y deberán hacerlo por el lado que tengan más cercano. De no ser así, el cambio no podrá entrar al partido hasta después de un minuto y cuando el juego vuelva a interrumpirse.

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Algo que también buscarán reforzar es evitar que los jugadores se acerquen al banquillo mientras algún compañero es atendido por el cuerpo médico. Esto para evitar que los jugadores finjan molestias musculares para ganar un "tiempo muerto" y recibir indicaciones tácticas del cuerpo técnico.