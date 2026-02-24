Paulo Fonseca revive su huida de Ucrania: "Nunca había tenido tanto miedo por la vida de mi hijo"

Paulo Fonseca, actual entrenador del Lyon, ha confesado uno de los episodios más duros de su vida: su huida de Kiev en febrero de 2022, cuando el inicio de la invasión rusa lo sorprendió en la capital ucraniana junto a su familia. En una entrevista concedida a L’Équipe, el técnico portugués detalló cómo pasó de intentar ayudar a sus suegros a escapar bajo las bombas en cuestión de horas.

"Estábamos de vacaciones viendo las noticias y le dije a mi mujer: 'Vamos a Ucrania a buscar a tu familia'. Pensábamos que, si no pasaba nada, volverían pronto, pero queríamos llevarlos a Portugal hasta que todo se calmara", explicó. Al llegar a Kiev, la sensación era de aparente normalidad. "No se sentía miedo en las calles. La gente creía que, si empezaba la guerra, sería otra vez en Donetsk".

Tenían previsto volar el 22 de febrero, pero unos trámites administrativos retrasaron el regreso. Decidieron salir el día 24 a las diez de la mañana. No llegaron. "La noche anterior hicimos las maletas hasta las dos o tres. Mi mujer lloraba y me decía: 'Creo que va a estallar la guerra y tendremos que exiliarnos de nuevo'. Yo intentaba tranquilizarla", relató. A las cinco de la madrugada, el sonido de las explosiones despejó cualquier duda: "Nos despertaron las bombas. La guerra ya había comenzado".

Con su hijo de tres años, recogieron lo imprescindible y salieron a la calle. "Había coches marchándose por todas partes. Ahí sí cundió el pánico". Intentaron dirigirse hacia Leópolis, pero el tráfico estaba colapsado. Entonces recibió la llamada de antiguos conocidos del Shakhtar: "Mister, ¿dónde estás? No vayas allí, es imposible salir. Ven aquí, estamos todos juntos".

El presidente del Shakhtar tiene un hotel con un búnker en el primer sótano. Fuimos al hotel. Pasamos allí una noche con Roberto De Zerbi, que entonces era el entrenador del club. Estaba allí con su equipo técnico y la mayoría de los jugadores brasileños del club. Éramos unos 60, asustados, porque veíamos en la televisión a los soldados rusos intentando entrar en Kiev. Paulo Fonseca

Fonseca, que dirigió al Shakhtar entre 2016 y 2019, se refugió en un hotel propiedad del presidente del club, equipado con un búnker. Allí pasó la noche junto a Roberto De Zerbi, entonces entrenador del equipo, su cuerpo técnico y varios futbolistas brasileños.

Al día siguiente, la embajada portuguesa encontró una minifurgoneta para evacuarles. "Nos subimos sin maletas, solo con la ropa puesta". El trayecto hasta Moldavia duró más de 30 horas. Su hijo y su primo sobrevivieron a base de galletas durante el viaje. También viajaba con ellos una pareja con una bebé de seis meses. "Solo cuando nos acercamos a la frontera moldava sentimos que ya no estábamos en peligro. Pudimos parar, tomar un café, comprar comida. Fue un alivio que nunca olvidaré", expresó.

Fonseca, casado con la ucraniana Katerina Ostroushko desde 2018, admitió que aquella experiencia le marcó para siempre: "Nunca olvidaré el momento en que escuché la primera bomba hasta que cruzamos la frontera. Nunca había tenido tanto miedo por nuestra vida, por la vida de mi hijo y mi mujer. No pienso en ello todos los días, pero siempre está presente en mí". Al día siguiente, pudieron llegar hasta Rumanía, antes de coger un vuelo para regresar a Portugal.