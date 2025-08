De Paul se sincera: “Me hubiese encantado ganar un título con el Atlético”

Rodrigo de Paul, nuevo fichaje del Inter Miami, ha hablado por primera vez como 'rosa' en la rueda de prensa previa al partido de la Leagues Cup ante el Nexaca mexicano de Fernando Gago, y ha hablado tanto de su pasado colchonero como de su presente en la MLS.

“No me saturé ni me cansé, es espectacular haber jugado en Europa, haber disputado tantas Champions. Tengo ganas de conocer esta liga. Es una liga en crecimiento después de la llegada de Leo, el Inter está empezando a escribir sus páginas y me gustaría ser parte de ellas. Quiero ser parte de la historia de Inter y ser un jugador que ha venido acá para lograr cosas importantes, como Beckham en su momento que vino a la MLS y se le cuestionó, pero que al final logró cosas importantes”, dijo 'RDP'.

La figura del inglés, precisamente, fue clave en su decisión: “Que esté David acá también influyó, me gustaba mucho su manera de jugar, de ser, de vivir y en charlas con él me transmitió sus ganas de que sea parte de este proyecto. El 7 es un número que me gusta mucho y mi decisión iba más allá, el equipo me pidió que use ese número por la relación que tengo con él y le pidieron permiso a Fafa, no fue una decisión totalmente mía”.

De Paul ya debutó con Las Garzas este miércoles en el partido de la misma competición internacional ante Atlas, consiguiendo una victoria por 2 a 1 y firmando una buena actuación.

“Con Leo tuvimos el sueño de jugar juntos en un club y compartir el día a día. Siempre tuve ese sueño de jugar con él en clubes. Lo fuimos charlando, la posibilidad surgió de un día a otro, no fue buscada. Yo tenía contrato con el Atlético de Madrid, era difícil, pero ellos hicieron el esfuerzo. Hablé con Scaloni y le pregunté qué necesitaba de mi para poder seguir siendo parte del proyecto y él me dijo que iba a evaluar lo que haga dentro de la cancha, mientras juegue y físicamente me encuentre bien. Y esas son las palabras que necesitaba para terminar de tomar la decisión que estaba analizando”, explicaba De Paul.

Además, el argentino tuvo palabras hacia su ex club, el Atleti: “Me hubiese encantado ganar un título con el Atlético, fui con esa ilusión. Estuvimos cerca pero no se pudo lograr y al final en el fútbol pierdes más de lo que ganas. Compite como lo que es, uno de los clubes más grandes de España. Creo que ese título que tanto merecen va a llegar”.