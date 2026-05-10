Paul Pogba, jugador del Mónaco, revela un gesto de Cristiano Ronaldo: "Me quedé helado"

Paul Pogba ha hablado sobre el apoyo inesperado que recibió de Cristiano Ronaldo durante una de las etapas más difíciles de su vida. Cuando muchas personas de su entorno se alejaron, el portugués apareció con un gesto que el centrocampista francés no ha olvidado.

Pogba explicó que, al conocerse sus problemas, su teléfono no dejó de sonar durante los dos primeros días. Sin embargo, después llegó el silencio.

“Cuando salió la noticia, mi teléfono estuvo lleno de mensajes durante dos días… y luego, de repente, nada. Personas a las que consideraba hermanos desaparecieron. Los amigos, simplemente, empezaron a estar ocupados”, relató.

En medio de esa soledad, hubo una llamada que no esperaba: la de Cristiano Ronaldo, su excompañero en el Manchester United. "Me quedé helado"

“El nombre que no esperaba ver era el de Cristiano. No me llamó para hablar de fútbol, ni de entrenamientos, ni de titulares. Me hizo una sola pregunta: ‘¿Cómo está tu familia? ¿Tú estás bien?’”, recordó Pogba.

Días más tarde, Ronaldo volvió a contactar con él para ofrecerle ayuda de forma directa.

“Me llamó otra vez y me dijo: ‘Si necesitas algo para tu familia, para tu recuperación o para tu vida, llámame. No lo dudes. El orgullo nunca debería impedirte aceptar ayuda."

Para Pogba, aquel gesto tuvo un valor especial porque llegó en un momento de enorme vulnerabilidad.

“En ese instante no estaba hablando con la estrella Cristiano Ronaldo. Estaba hablando con un hombre que entiende el dolor, la presión y la soledad. He jugado con campeones antes, pero en los momentos difíciles descubres quiénes son los de verdad. Ronaldo, te quiero”.