Paul Gascoigne, ingresado tras sufrir un colapso

Existe preocupación en Inglaterra por el estado de salud de Paul Gascoigne. El exfutbolista británico fue hallado inconsciente en su casa por un amigo, que le trasladó de urgencias al hospital, donde se encuentra ingresado después de abandonar la unidad de cuidados intensivos.

El mítico futbolista de Newcastle y Tottenham se desplomó la madrugada del viernes al sábado en su casa en Poole, Dorset, al sur de Inglaterra. A sus 58 años y tras una vida de adicciones y alcoholismo, 'Gazza' fue ingresado en la UCI, aunque desde el país británico aseguran que está "estable" y que ha sido trasladado "a una unidad médica de agudos".

Su entorno más cercano, formado por su familia y amigos, no se ha separado de la leyenda inglesa desde el primer momento. En declaraciones recogidas por 'The Sun', su amigo Steve Foster, que fue quien lo encontró inconsciente en su dormitorio, quiso "agradecer a todos el apoyo que ha recibido hasta ahora de tantos viejos amigos que le desean lo mejor y quieren verlo nuevamente en su mejor momento".

Se espera que Gascoigne, que ha pasado por 36 operaciones en los últimos años, reciba tratamiento en los próximos días en el hospital donde permanece ingresado, un centro médico cercano a su casa. "Paul está en el hospital, que es el mejor lugar posible para él en este momento", dijo Foster, que es su chofer y asistente personal.

Una vida relacionada con el alcohol

Pese a ser una leyenda del fútbol británico de los años 90, la vida de Gascoigne se torció tras retirarse del mundo del fútbol. Hace algo más de un año, se sinceró en una entrevista con el portal 'High Performance', destapando detalles sobre el infierno que vive y de la enésima oportunidad que busca con las reuniones de Alcohólicos Anónimos: "Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa".

"He tenido experiencias cercanas a la muerte, 36 operaciones, he muerto un par de veces tras luchar contra demonios y me han puesto en coma durante 18 días", llegó a confesar hace unos años. Gascoigne jugó 57 partidos con su país y fue estrella de una gran cantidad de equipos, incluidos Newcastle, Tottenham, Lazio y Rangers. De gran visión y técnica, fue semifinalista en Eurocopa y Mundial, pero nunca pudo levantar el trofeo como internacional que tanto soñaba.

A los 58 años, Paul comentó que aún hay gente que busca ayudarle: "No es la bebida, es el después. Después de mirar mi teléfono y ver 30 mensajes o llamadas perdidas, sé que estoy en problemas. Pero es gente que me quiere".