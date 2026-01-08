Pau Víctor saca de quicio a Mourinho: "Horrible, inexplicable e inaceptable"

El Benfica sufrió este jueves el primer gran revés desde que José Mourinho cogiera las riendas del equipo el pasado mes de septiembre. Las 'águilas' cayeron por 3-1 en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa frente al Sporting de Braga en las semifinales de la Copa de la Liga, dejando escapar el primer título de la temporada. En ese sentido, el gran culpable del primer varapalo para el técnico luso no es otro que Pau Víctor.

El que fuera jugador del FC Barcelona ya le marcó al Benfica el pasado 28 de diciembre en la jornada 16 de la liga portuguesa y ayer volvió a demostrar tenerle cogida la medida a José Mourinho. El delantero catalán fue el encargado de abrir el marcador en la goleada que el Braga le endosó a las 'águilas' en Leiria -donde se está disputando la 'final four' de la competición-, culminada luego con los tantos de Zalazar y Lagerbielke. Pavlidis descontó de penalti para los locales, pero fue insuficiente.

Visiblemente enfadado por la derrota, José Mourinho no dejó indiferente a nadie y mostró su indignación tras un encuentro que definió como "horrible, inexplicable e inaceptable". "Pido disculpas al Sporting de Braga y a Carlos Vicens, pero hoy no puedo decir que merecieran ganar. Solo puedo decir que el Benfica mereció perder". Con esa contundente frase arrancó una de las ruedas de prensa más calientes de José Mourinho desde su llegada al Benfica.

"Actuaciones individuales inaceptables"

Molesto más por la imagen de sus pupilos que por el resultado en sí, Mourinho se dirigió públicamente hacia sus propios futbolistas, con los que tuvo una charla pospartido que definió como un "monólogo": "Hay cosas que se pueden decir internamente que no deberían decirse externamente. No suelo hablar en el vestuario después de los partidos, pero hoy lo hice. Hablé en un tono crítico pero calmado. Tuve una conversación que terminó siendo un monólogo. Hubo actuaciones individuales absolutamente inaceptables, que provocaron en un rendimiento colectivo muy flojo en la primera parte".

El que fuera técnico del Real Madrid, entre muchos otros, analizó detalladamente los errores de su equipo: "Fue una primera parte horrible en todos los sentidos. Pérdidas de balón increíbles, hubo una reacción negativa, nerviosismo...". "Fue terrible", resumió.

No se le pasó por la cabeza a Mourinho hacer autocrítica, sino que directamente señaló a sus once futbolistas por no llevar a cabo correctamente el plan de partido. "Con tantos errores técnicos, parece que hubo errores de análisis táctico. Algo que, en mi opinión, no ocurrió. Fue inaceptable bajo ninguna circunstancia", dijo el luso.

"Hicimos todo lo posible para perder"

Mourinho también criticó los fallos en la segunda mitad, en la que el Benfica despertó pero volvió a cometer errores defensivos que le dejaron fuera de la final: "El tercer gol es inexplicable. Cuando mis equipos buscan remontar, no podemos cometer errores defensivos. A balón parado encajamos el tercer gol, que fue básicamente la guinda del pastel. El equipo que merecía perder, hizo todo lo posible para perder".

Deberá ahora el entrenador portugués lavarle la cara al equipo, que vuelve a jugarse su candidatura a un nuevo título dentro de una semana, en los cuartos de final de la Taça de Portugal en Do Dragao frente al FC Porto, líder intratable en la competición doméstica.