Pau Víctor, capítulo II: el '9' que no pudo verse en el Barça

Pau Víctor no pudo encontrar en el FC Barcelona la continuidad necesaria para demostrar todo el potencial que atesora. La elevada competencia en el equipo de Hansi Flick le dejó con muy pocas oportunidades, prácticamente residuales. Y sin minutos resulta especialmente complicado, más aún para un delantero, encontrar buenas sensaciones, ganar confianza y dejar muestras de su verdadero nivel.

Por ello, el delantero catalán decidió poner punto final a su etapa en el Barça para iniciar una nueva aventura en Portugal de la mano del SC Braga. De esta manera, su traspaso dejó en las arcas de la entidad azulgrana alrededor de 12 millones de euros y permitió al atacante encontrar un destino en el que relanzar su carrera profesional.

Hansi Flick y Pau Víctor, tras un partido del Barça / SPORT / Valentí Enrich

Y es que la liga portuguesa suele convertirse en un escenario propicio para que muchos jugadores crezcan, ganen experiencia y terminen consolidándose como futbolistas de primer nivel. Un camino que, en el caso de Pau Víctor, también parece estar dando sus frutos.

En la que debía ser una temporada de adaptación a un nuevo campeonato, un nuevo país y, en definitiva, a una nueva realidad, Pau Víctor ya fue capaz de rendir a un nivel más que notable. El delantero catalán no tardó en hacerse con un papel protagonista en el SC Braga, y los números son una buena prueba de ello. Disputó más de 3.500 minutos repartidos en 56 partidos entre todas las competiciones.

Y, de cara a portería, tampoco le fue nada mal. Pau Víctor es un atacante polivalente, capaz de actuar como '9' o partir desde cualquiera de las bandas, y esa versatilidad no le impidió dejar su sello en el área rival. El catalán fue capaz de marcar 17 goles, además de repartir seis asistencias. Un balance más que notable para su primera temporada en un nuevo equipo y en una competición diferente.

Pau Víctor, capítulo II

Pero si su primera temporada en el SC Braga ya fue notable, su segundo curso prácticamente no podía haber comenzado mejor a nivel individual. Sin ir más lejos, Pau Víctor fue el gran protagonista de la victoria de los suyos este sábado ante el Alverca. El exjugador del Barça fue capaz de darle la vuelta al encuentro tras un inicio adverso, y lo hizo a lo grande: anotó los dos goles de la remontada en apenas siete minutos.

Con estos dos goles, Pau Víctor ya suma cinco tantos en los nueve partidos que ha disputado esta temporada con el SC Braga. Aunque el curso no ha hecho más que comenzar, sus cifras ya apuntan a que el delantero catalán continuará siendo una pieza importante en el conjunto portugués.

Noticias relacionadas

En definitiva, las buenas sensaciones que dejó durante sus escasos minutos con el Barça están encontrando ahora su continuidad en Portugal. En el SC Braga, Pau Víctor está demostrando con goles y actuaciones decisivas que todo aquello que apuntaba a su potencial no era en ningún caso casualidad.