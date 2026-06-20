Pau Víctor: "Flick le pidió a Lewandowski que fuera como mi padre"

A Pau Víctor Delgado (Sant Cugat del Vallès, 26 de noviembre de 2004) le ha cambiado la vida a una velocidad "difícil de asimilar". En apenas dos años, pasó de salir cedido al CE Sabadell para hacerse un sitio en el fútbol catalán a debutar con el primer equipo del Barça en Mestalla. Hoy, tras afrontar la difícil decisión de abandonar el club blaugrana el pasado verano, el delantero catalán se ha consolidado en el Braga como una de las irrupciones más impactantes del fútbol portugués.

De vacaciones pero con ganas de volver a la acción, Pau Víctor atiende a SPORT con la humildad que le caracteriza. Admite que "seguramente no" es del todo consciente de hasta dónde ha llegado y repasa un curso que ha marcado su carrera: su adaptación a Portugal, el aprendizaje que se llevó del Barça de Hansi Flick y sus ídolos, como Robert Lewandowski, y analiza un Mundial que, por el momento, no ha dejado indiferente a nadie.

P: Hola Pau. Gracias por pasarte por SPORT: ¿Cómo estás? ¿Cómo van las vacaciones? ¿Has intentado desconectar del fútbol?

R: Hola. Es un placer. Estoy bien. Estoy desconectando. Aprovechando el tiempo para hacer cosas que no puedo hacer durante el año y disfrutando mucho. He desconectado bastante del fútbol a nivel de no pensar en ello, pero sí he seguido partidos del Mundial y he entrenado.

P: ¿Qué te pareció el debut de España contra Cabo Verde?

R: Es un resultado que creo que nos dejó a todos impactados. Pero bueno, hay que confiar en la Selección, en los jugadores que tenemos, al final el primer partido no es fácil. Se ha visto en otros equipos que también les ha costado mucho, como Portugal, y estoy seguro de que van a sacar su mejor versión ahora. Yo tengo plena confianza en ellos.

España siempre es favorita y con el equipo que tenemos, hasta que no esté eliminada nunca se la puede dar por muerta Pau Víctor — Delantero del Braga

P: ¿Los ves favoritos, entonces?

R: España siempre es favorita y con el equipo que tenemos, hasta que no esté eliminada nunca se la puede dar por muerta. Hay muchas selecciones que están a un nivel muy alto y podrá competir contra todas.

P: ¿Hay algún jugador del torneo que te haya sorprendido en especial?

R: Los jugadores que ya conocemos todos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Harry Kane, que se hizo un grandísimo partido contra Croacia. No te sabría decir un jugador así que no sea tan conocido que me haya sorprendido porque los partidos menos grandes también intento no verlos y estar con mi familia y amigos.

Muchas veces lo hablo con mi entorno, de no creerme donde estoy. El año pasado estaba jugando en el primer equipo del Barça, que era una cosa que lo veía imposible, aunque fuera mi sueño desde pequeño. Pau Víctor — Delantero del Braga

P: Hace cuatro años salías cedido al Sabadell y hoy eres futbolista del Braga. Pagaron más de 10 millones para sacarte del Barça, donde debutaste con el primer equipo. ¿Has tenido tiempo realmente de asimilar cómo te ha cambiado la vida?

R: No, seguramente no. Muchas veces lo hablo con mi entorno, de no creerme donde estoy. El año pasado estaba jugando en el primer equipo del Barça, que era una cosa que lo veía imposible, aunque fuera mi sueño desde pequeño. Lo intenté disfrutar al máximo y aprender todo lo que pude, pero hasta que no sales no ves la magnitud de todo eso. Y a día de hoy, jugando en el Braga, jugando competiciones europeas, siendo un jugador importante... Es difícil de asimilar. Y estoy muy agradecido por todo.

El jugador del SC Braga, Pau Victor, celebra su gol ante el Betis / EFE/HUGO DELGADO

P: Imagino que lo tendrás controlado, pero esta temporada las has cerrado con 17 goles. ¿Cuáles han sido las claves de tu rendimiento?

Bueno, creo que al principio no empecé de la mejor manera posible. Me costó un poco la adaptación a Portugal, después ya con la confianza del entrenador, de mis compañeros, de todo el staff, pues fue a mejor. Creo que un poco la clave ha sido no bajar los brazos, creer en mí, seguir entrenando, seguir haciendo las mismas cosas que hacía fuera del terreno de juego. Y bueno, al final han llegado los resultados. He metido 17 goles este año, espero que el siguiente sean más.

P: ¿Crees que tu temporada merecía al menos para estar en la lista de la fuente para el Mundial?

Yo creo que podría haber estado. La verdad es que es muy complicado porque hay jugadores buenísimos. Y sí que es verdad que al estar en Portugal se hace más difícil estar en una prelista de una selección. Yo sigo trabajando para estar siempre entre las posibilidades. Es verdad que sería un sueño poder estar y trabajo para ello, pero los jugadores que han estado también han hecho un año increíble y tendré que trabajar más para estar allí.

En el Braga he encontrado la sensación de sentirme jugador profesional de verdad, porque en el Barça jugaba muy poco y no me sentía un jugador importante dentro del equipo Pau Víctor — Delantero del Braga

P: ¿Qué has encontrado en Portugal que quizás no tenías en Barcelona?

R: Al final he encontrado la sensación de verdad de sentirme jugador profesional, porque en el Barça, por mucho que esté en el Barça, jugaba muy poco y no me sentía un jugador importante dentro del equipo. En el Braga, bueno, me siento eso. Me siento un jugador importante, que tiene continuidad, que crece a base de minutos y estoy muy feliz allí. Desde el primer momento me hicieron sentir un jugador especial y eso se agradece.

Hansi Flick y Pau Víctor, tras un partido del Barça / SPORT / Valentí Enrich

P: Has contado recientemente que Flick estaba muy pendiente de ti y del resto de jugadores no teníais tantos minutos. Te pedía paciencia y te decía que tu momento iba a llegar. ¿Es fácil creer en esas palabras cuando van pasando las jornadas y no juegas?

R: Sí que es verdad que el trabajo de entrenador es ese. Pero bueno, hay otros entrenadores que si no juegas te dejan de lado y no te dan ninguna explicación. A Flick yo le agradezco que siempre estuvo pendiente de mí y me daba consejos de cómo mejorar o de cómo fijarme en otros compañeros para mejorar. Y al final tienes que ser consciente de dónde estás, de que es tu primer año en Primera, de los jugadores que tienes delante de ti y de que tu momento podía llegar en cualquier momento.

P: ¿Cuál es el mejor consejo que te dio Flick?

R: Flick me dio muchos consejos, pero yo creo que lo mejor que hizo fue prácticamente pedirle a Robert Lewandowski que fuera un poco mi padre, por así decirlo, en los entrenamientos, y Robert estaba muy pendiente de mí. Me daba muchos consejos en cualquier cosa. Dentro del área, para mi es el mejor jugador con el que he jugado y estar allí con él y que me diera tantos consejos de cómo definir, de cómo posicionarte, de cómo vigilar al central para hacer otras cosas... Pues imagínate. He aprendido mucho de él y estoy muy agradecido.

Pau Víctor, junto a Lewandowski, durante un entrenamiento del Barça / SPORT - Javi Ferrándiz

P: También Raphinha, Ferran, Lamine... De ellos también se te ha pegado alguna cosa, ¿no?

R: Sí. De todos, de todos. Y aparte todos fuera del campo son unas personas increíbles que me llevo para siempre. Con la mayoría de ellos sigo manteniendo contacto y la verdad que es increíble haber aprendido de ellos. Son muy buenas personas.

P: Desde fuera se notaba que ese vestuario era una familia. ¿Eso lo has encontrado en el Braga?

R: Sí, la verdad que me ha sorprendido porque tenía un poco de miedo por eso de decir 'hostia, voy a un país nuevo por primera vez, no sé qué vestuario me voy a encontrar'. Un idioma que bueno, más o menos lo conozco por mi pareja, pero un idioma nuevo dentro de todo y la verdad que se me hizo súper fácil. Es un ambiente increíble el del Braga, muy familiar, me siento muy a gusto en el equipo y la verdad que eso se transmite dentro del campo y luego se ve en los resultados. El míster cuando ficha, a mí siempre me lo ha dicho, que intenta encontrar buenas personas y se ha visto en el vestuario. Es un equipo de personas increíbles. Nadie está por encima de nadie y todos vamos a una.

Pau Víctor, en La Cartuja, disfrutando del título de Copa del Rey 2024-25 ante el Real Madrid / SPORT - Valentí Enrich

P: Decías que aún mantienes contacto con algunos jugadores del Barça. ¿Los ves candidatos a la Champions el año que viene?

R: Sí, obviamente les dolió porque se esperaban seguramente llegar más lejos este año y poder luchar por el título. Es una espinita que el Barça lleva clavada mucho tiempo y una presión extra que se ponen los jugadores. Creo que que tenemos que dejar de pensar en que somos más o menos favoritos y centrarnos en competir, porque el Barça siempre va a ser uno de los candidatos. Pero al final ganar la Champions es muy complicado y la temporada no se tiene que basar solo en la Champions. Al final son dos ligas consecutivas, una Copa del Rey de las últimas dos, dos Supercopas de España y bueno, al final todos queremos la Champions, pero yo creo que no nos tenemos que obsesionar con eso y no meterle tanta presión a los jugadores.

Yo tengo una debilidad muy grande con Harry Kane, me encanta desde hace muchísimos años. Si no, para el Barça, ficharía a Julián Álvarez Pau Víctor — Delantero del Braga

P: El que no estará es Robert Lewandowski y el Barça busca delantero en el mercado. ¿A quién ficharías?

R: Yo tengo una debilidad muy grande con Harry Kane, me encanta desde hace muchísimos años. Es un delantero en el que me fijo mucho y del que aprendo muchas cosas. Creo que es un delantero increíble. Para mí sería una opción muy buena. Si no, Julián Álvarez, obviamente, por todo lo que es y por su juventud también.

P: Hablas de Harry Kane. Marcó un buen doblete contra Croacia y lleva las mismas botas que tú, las Skechers. ¿Cómo te has sentido con ellas esta temporada?

R: La verdad que muy bien. No me esperaba que me fueran tan bien. Me siento súper cómodo. Son unas botas que se adaptan muy bien al pie, que las notas muy ágiles y desde el primer momento que me las probé ya le dije a mi agente que iba a firmar con ellos porque la verdad que me iban súper bien y que no quería otras botas.

P: ¿Has probado las nuevas? Las Razor 2, que salieron para el Mundial.

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R: No, aún no, porque cuando salieron ya había acabado la temporada. El lunes las estrenaré por primera vez. A ver qué tal.