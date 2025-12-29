Pau Víctor enamora en Portugal: diciembre redondo

Pau Víctor vive su mejor momento en Portugal desde su salida del Barcelona el pasado verano. Adaptado ya al cien por cien a su nueva vida y a un nuevo fútbol, el catalán empieza a demostrar el porqué de su fichaje por el Sporting de Braga, el más caro de la historia del club.

Los arsenalistas, así se les conoce por lucir un uniforme similar al del Arsenal inglés, rompieron la banca con una inversión de 12 millones más otros tres en variables. El Barça, necesitado de 'fair play' financiero para inscribir a Joan Garcia, no pudo rechazar la oferta por un jugador que, meses antes, había firmado del Girona a razón de 2,7 kilos.

Pau Víctor se marcha de la marca de Pavlidis en el Braga-Benfica / EFE

Debut en liga con gol

El precio pagado por su traspaso nunca ha pesado a Pau Víctor. Al contrario. Desde el primer momento se encargaron de facilitarle su adaptación en el norte de Portugal. En Braga se encontró con Carlos Vicens, entrenador catalán que vive su primera gran aventura en solitario, uno de los factores claves en la llegada del ariete.

"Le recibimos con los brazos abiertos. Estamos trabajando para que mejore día a día. Tiene inteligencia, es trabajador y muy versátil. Es cuestión de tiempo que acabe ofreciendo el rendimiento que todos esperamos de él", reconocía el técnico de los arzobispos en una entrevista en octubre.

Pau Víctor celebra el gol del Braga ante el Niza / EFE

Y Pau Víctor, como presagiaba su entrenador, ha acabado explotando. El delantero ha pasado de un inicio discreto -debutó con gol frente al Tondela en liga- a ser la máxima referencia ofensiva del Braga. El futbolista es indiscutible y está respondiendo a la confianza de Vicens con goles. Sus registros han engordado en el último mes, anotando tres dianas en los siete encuentros disputados en diciembre, entre Primeira Liga, Taça de la Liga y Europa League, para un total de siete goles y una asistencia en todas las competiciones.

Todos los goles de Pau Víctor en el Sporting de Braga Europa League. Lincoln-Braga (0-4). Gol Europa League. Braga-Lincoln (5-1). Gol Liga. Braga-Tondela (3-0). Gol. Copa de la Liga. Braga-Santa Clara (5-0). Gol y asistencia. Europa League. Niza-Braga (0-1). Gol Liga. Braga-Famalicao (1-2). Gol. Liga. Braga-Benfica (2-2). Gol.

Sin opción de recompra

El Barça no incluyó en la operación con el Sporting de Braga ninguna cláusula de repesca, al margen de las especificadas variables por rendimiento- ni tampoco se reservó porcentaje alguno de una futura venta, tal y como hizo con Abde. El 30% del traspaso fue a las arcas del Girona, uno de los clubes formadores del atacante de Sant Cugat.