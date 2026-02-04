Pau Víctor dispara su cotización: un negocio redondo para el Braga

Pau Víctor salió del Barça en busca de minutos y una oportunidad para sentirse importante en un equipo europeo. La apuesta era a todo o nada, después de una temporada de impás en la que gozó de muy pocas opciones de demostrar su valía a las órdenes de Hansi Flick. La oferta del Sporting de Braga vino que ni pintada, con los portugueses realizando la mayor inversión de su historia: 12 millones y tres en variables por rendimiento. El precio parecía desorbitado, pero el delantero está dando la razón a los mandatarios arsenalistas.

Confianza total

De la mano de un entrenador catalán, Carles Vicens -con experiencia a la sombra de Pep Guardiola en el City-, Pau Víctor está explotando en la Primeira Liga lusa. Al atacante le costó adaptarse a un nuevo fútbol, pese a que debutó con gol frente al Todela, pero superado ese periodo el futbolista ha encontrado la regularidad que le faltó en los primeros meses en Portugal.

Pau Víctor, en su mejor momento en Portugal / EFE

Todos los goles de Pau Víctor en el Sporting de Braga Europa League. Lincoln-Braga (0-4). Gol Europa League. Braga-Lincoln (5-1). Gol Liga. Braga-Tondela (3-0). Gol Copa de la Liga. Braga-Santa Clara (5-0). Gol y asistencia Europa League. Niza-Braga (0-1). Gol Liga. Braga-Famalicao (1-2). Gol Liga. Braga-Benfica (2-2). Gol Copa de la Liga. Benfica-Braga (1-3). Gol Liga. Braga-Alverca (5-0). Gol y asistencia Liga. Avs-Braga (0-4). Dos goles y asistencia

El mes de diciembre supuso un punto de inflexión para el atacante. Con mucho más rodaje y entendiendo mejor las necesidades del equipo, los goles acabaron cayendo como fruta madura. Desde esa fecha, Pau Víctor ha anotado siete goles y repartido dos asistencias en los últimos catorce partidos, unas cifras que le han catapultado al top-3 de realizadores del equipo, junto a Rodrigo Zalazar y Ricardo Hora, y al top-15 de la Primeira Liga.

Pau Víctor, futbolista del Sporting de Braga / EFE

Esos guarismos no hacen más que cumplir los presagios que verbalizó Vicens cuando se consumó su fichaje. El entrenador alabó el trabajo y la inteligencia del futbolista y reconoció: "Es cuestión de tiempo que acabe ofreciendo el rendimiento que todos esperamos de él".

Duplica su valor

El Barça cerró la operación con el Braga sin incluir cláusula de repesca ni porcentaje de una futura venta, cuando el precio de tasación del jugador rondaba los 4 millones de euros, según los parámetros del portal 'Transfermarkt'. Ese valor se ha disparado desde su llegada a Portugal, con un valor de 10 millones y la posibilidad de que el club del norte luso pueda recuperar en un futuro el millonario desembolso que hicieron por el delantero de Sant Cugat.