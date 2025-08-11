Pau Víctor ya brilla en Portugal

Era difícil que Pau Víctor se estrenase mejor en la Primeira Liga portuguesa. El de Sant Cugat del Vallés salió del Barça este verano rumbo a Braga para tener oportunidades de brillar semana tras semana. El joven delantero necesitaba minutos para demostrar todo su talento y no desaprovechó su primera titularidad para dejar huella. Después de romper el hielo sumando unos minutos en la tercera ronda de clasificación para la Europa League, mojó ante el Tondela (3-0) en la primera jornada liguera.

12 millones de euros es lo que recibió el FC Barcelona por el traspaso de Pau Víctor, aunque el Girona se lleva un 30%. Un negocio jugoso para el club azulgrana, que pagó 2,7 millones de euros el pasado verano para hacerse con sus servicios. Además, si se cumplen una serie de objetivos, la cifra puede ascender hasta los 15 ‘kilos’.

En busca de oportunidades

El jugador entendía que necesitaba jugar regularmente y se mostró abierto a buscar una salida. Con las llegadas de Roony Bardghji y Marcus Rashford, el overbooking en ataque era importante. El Barça, que consiguió darle salida a Ansu Fati y Pablo Torre, no quería una cesión, buscaba un traspaso de mínimo 10 millones de euros. Después de recibir el interés de varios equipos, acabó eligiendo al Sporting Braga, con el que firmó hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Debutó ante el Cluj, en la tercera ronda de clasificación de la Europa League, sumando 9 escasos minutos. Tiempo suficiente para ganarse la titularidad ante el Tondela, recién ascendido a la Primeira Liga portuguesa, en la jornada 1 del campeonato. El catalán respondió a la confianza de Carlos Vicens con un buen gol, el segundo, para demostrar que quiere brillar en tierras lusas.

Acompañado del marroquí Amine El Ouazzani, Pau Víctor se entendió bien con sus compañeros. Aprovechó el pase de Leonardo Lelo desde la izquierda -empujando el balón al fondo de la red- y encarriló el partido antes del descanso, en el minuto 37. Antes de la hora de juego, en el 55’, Vicens lo sustituyó por Ricardo Horta, que firmó el definitivo 3-0 desde el punto de penalti.

Impresionante en el Barça Atlètic

Pau Víctor llegó al Barça Atlètic en el verano de 2023 cedido por el Girona. Tras una temporada brillante, en la que celebró 20 goles en 29 encuentros, el conjunto culé abonó 2,7 millones de euros para hacerse con sus servicios de manera permanente. Su irrupción en el primer equipo estuvo a la altura de la del filial. Tres goles en la pretemporada por Estados Unidos - doblete al Real Madrid incluido en Nueva Jersey - y la ilusión por las nubes. Sin embargo, durante la temporada, no llegó a 500 minutos entre todas las competiciones.

Pau Víctor debutó en Mestalla / JAVI FERRANDIZ

Con Flick, marcó dos tantos: ante Osasuna y Mallorca, suficientes para que el Sporting Braga se lanzase a por él. Ahora, la botella ya está descorchada. ¿Logrará consolidarse como un delantero de primer nivel en Europa? Por lo menos, tendrá oportunidades para lograrlo.