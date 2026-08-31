Pau Prim, la perla de La Masia que crece en Qatar: "El Barça es el club de mi vida; me costó mucho irme"

Pau Prim Coma (Barcelona, 2006) dejó el Barça después de 13 años en La Masia y, con apenas 19 años, puso rumbo a Qatar. Una decisión que entonces generó dudas, pero de la que el centrocampista catalán se muestra plenamente convencido: "Aquí estoy contento", asegura en una charla con SPORT. Un año y medio después, el jugador del Al-Saad, cedido esta temporada al Qatar SC, disfruta de su nueva vida y mantiene intacto su vínculo con el club azulgrana. Prim no se pierde un partido del Barça, reconoce que le gustaría regresar algún día y sigue muy de cerca a una generación que conoce muy bien.

P: Empecemos por el presente. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Eres el jugador que pensabas que podías ser hace dos o tres años?

R: Aquí estoy, en Qatar. La verdad es que estoy muy contento. Hace dos o tres años me imaginaba unas cosas, pero bueno, en el mundo del fútbol, todo cambia muy rápido. La verdad es que no me puedo quejar y ahora estoy muy contento aquí.

Pau Prim, durante un partido de pretemporada con el Qatar SC / Instagram

P: Has pasado prácticamente toda tu vida en La Masia. ¿Qué significa para ti hoy el Barça?

R: Sí, he estado en La Masia 13 años, que no es poco. Y la verdad es que para mí el Barça lo significa todo. Sigo viendo todos los partidos del equipo, cuando juegan y todo. Desde pequeño que soy del Barça y lo seré hasta que muera.

P: Tu última temporada en Barcelona no fue la más fácil de todas. ¿Cómo afrontas una situación de este tipo, siendo un jugador tan joven?

R: Sí, fue complicado. No solo por mi situación personal, sino porque con el equipo también bajamos a Segunda RFEF. Era una situación complicada y hay que sumarle el hecho de no poder ayudar al equipo en el campo. Pero, bueno, al final lo afronté de la mejor manera posible, entrenando al máximo, preparándome al máximo para lo que venía. Así lo afronté, de la mejor manera posible.

Pau Prim, durante su etapa en el Barça / Valentí Enrich

P: ¿Cómo te convence Qatar para que aceptes el proyecto del Al-Saad? Tenías otras ofertas también.

R: Bueno, dentro de lo que cabe, todo el mundo sabe lo que es Qatar. Es un proyecto deportivo y económico muy atractivo. Entonces tampoco hizo falta pensármelo mucho. Sí que es verdad que la decisión de dejar el Barça me costó mucho porque al final es el club donde llevaba toda mi vida. Y era un paso muy complicado de dar. Pero, bueno, lo decidimos entre toda la familia, entre los agentes y todo el mundo. Y a día de hoy estoy muy contento de la decisión que tomé.

Hubo mucha gente que me decía que me equivocaba (saliendo a Qatar), pero nunca sabremos si tenían razón. Lo que sí sé es que aquí estoy contento. Llevo un año y medio ya. Pau Prim — Centrocampista cedido al Qatar SC

P: Hubo gente que pensó que te marchaste de Europa muy pronto. ¿Qué crees que no entendieron de tu decisión?

R: Bueno, cada uno tiene diferentes opiniones, y las respeto, claro. Sí que es verdad que hubo mucha gente que me decía que me equivocaba. Pero, bueno, al final eso nunca lo sabremos. Lo que sí sé es que aquí estoy contento. Llevo un año y medio, la familia está contenta, los amigos también están contentos. Entonces, estoy contento, tranquilo y preparándome para esta temporada, que es lo importante.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de vivir en Qatar?

R: Bueno, yo cuando vine alpaís a visitarlo por primera vez, me quedé asombrado porque no me imaginaba todo lo que hay aquí. Lo que más destacaría es la personalidad de las personas que trabajan aquí, que viven aquí. Son todos muy nobles, muy humildes. Entonces, con eso me identifico. Yo soy una persona muy tranquila, humilde, de estar en casa y no necesito mucho para ser feliz. Entonces, aquí en Qatar, la verdad es que lo tengo todo.

Pau Prim, en el día de su presentación con el Al-Sadd / Twitter: @AlsaddSC

P: Desde tu experiencia, ¿crees que la liga va por el buen camino?

R: Ojalá todas las ligas fueran como en España. Aquí en Qatar cada vez está creciendo más. Están viniendo más jugadores de fuera. Y eso lo que hace es incrementar el nivel de la competición doméstica. Todos los jugadores que vengan aquí y que tengan nivel, bienvenidos serán.

P: ¿En qué consideras que eres mejor hoy como jugador?

R: Bueno, básicamente tengo más experiencia. Estoy tocando el fútbol profesional a diario. Entonces todo lo que sea vivir experiencias así te hace crecer como jugador. Eso es lo que más me ha cambiado, he crecido en ese aspecto, en cuanto a experiencia.

Tengo 3 años más de contrato aquí, en Qatar, y estoy muy bien, pero sí que es verdad que el Barça es el club de mi vida. Y en cualquier momento me gustaría volver, si es posible Pau Prim — Centrocampista cedido al Qatar SC

P: Eres muy joven, tienes solo 20 años. ¿Tienes en mente en algún momento volver a Europa? ¿Te gustaría, si surgiera, una segunda oportunidad en el Barça?

R: Tengo 3 años más de contrato aquí, en Qatar. Pero sí que es verdad que el Barça es el club de mi vida. Y en cualquier momento me gustaría volver, si es posible. Y siempre le tendré un cariño al Barça espectacular. Pero de momento estoy bien aquí. Entonces, el día de mañana, no puedo decirte lo que pasará porque no lo sé. Pero bueno, estoy dispuesto a ver de todo. Pero repito que estoy muy contento aquí.

P: Has dicho que siempre que puedes sigues al Barça. ¿Qué te pareció el debut de Liga ante el Elche?

R: Sí, claro que lo vi. Aquí es una hora más solo, de diferencia con España. Y lo hicieron a las diez y media e igualmente lo estuve viendo hasta el final. La verdad es que es un espectáculo cómo juega el equipo, cómo presionan... Es un gozo ver los partidos del Barça. No me pierdo ni uno.

Pau Prim durante un partido con el Barça Atlètic / Javi Ferrándiz

P: Pau Prim era una de las perlas de La Masia. Uno de los candidatos a poder acabar siendo importante en el primer equipo. En esa terna también estaba Marc Casadó, que ahora está cerca de dejar el club. ¿Crees que el Barça se equivoca abriéndole la puerta de salida?

R: Yo creo que Casadó ya lo demostró cuando se le dio una oportunidad, que era un jugador muy completo, que tenía nivel de sobra para ser jugador del Barça.

Casadó tiene nivel de sobra para jugar donde quiera. Si quiere seguir compitiendo en Europa o si quiere salir hacia Oriente, pero aquí, en Qatar, se está bien Pau Prim — Centrocampista cedido al Qatar SC

P: Ha sido vinculado a Arabia. ¿Le recomendaría probar suerte en Oriente Medio?

R: Yo aquí no me meto. Es cosa suya, que haga lo que él crea que es lo mejor para él. Si quiere seguir compitiendo en Europa o si quiere salir hacia Oriente, pero aquí se está bien. Tiene nivel de sobra para jugar donde quiera.

P: También estaba en esa lucha Marc Bernal, a quien conoces muy bien. Está establecido en el primer equipo y aprenderá de Rodri. ¿Será su temporada?

R: Marc y yo coincidimos bastante. Estuvimos juntos en el Barça Atlètic y la verdad es que era un chico que desde el principio tenía un nivel espectacular. Y ahora tendrá la suerte de tener a Rodri al lado, que será su profesor, y tiene que aprender al máximo de él, sacarle todos los consejos posibles y aprovechar que lo tiene allí.