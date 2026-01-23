CHAMPIONS LEAGUE
Galatasaray, Turkish Airlines y el pacto que permitió la llegada de Osimhen y Sané
La aerolínea apuesta por el club turco aunque su papel va más allá del logo: también hay relato, movilidad y activación en noches UEFA
En el fútbol moderno, a nivel de negocio, la camiseta es solo la punta del iceberg. Lo que de verdad pesa es la red que hay detrás que permite que la pelota ruede en los mejores escenarios: activaciones, logística y visibilidad.
En ese punto, encaja la vinculación entre Turkish Airlines y el Galatasaray, una alianza que el club ha utilizado para reforzar su presencia en Europa acometiendo fichajes de primer nivel como el de Victor Osimhen (75 millones de euros este pasado verano), el de Leroy Sané (32 millones la temporada anterior) o el de Wilfried Singo (30 millones) entre otros.
El vínculo ha ido cambiando de forma desde sus inicios. En una primera etapa, Turkish Airlines tuvo un rol de máxima exposición asociado a las noches de Champions, cuando el Galatasaray necesitaba proyectarse fuera de Turquía como patrocinador principal de la camiseta. Después, el acuerdo evolucionó hacia otros espacios como la manga. Y, además, en paralelo, la alianza se ha ampliado con un componente que va más allá del logo: la movilidad aérea.
Un sinfin de 'partners'
El Galatasaray reparte sus acuerdos por activos muy concretos: el patrocinio principal de camiseta, los espacios de manga y espalda, el pantalón y el proveedor técnico. En el ciclo actual, el mapa lo encabeza Pasifik Holding como patrocinador principal, con PUMA como socio técnico, CW Enerji en la espalda, y acuerdos complementarios como Misli, Arkham Intelligence o Lydia Holding en distintas zonas del uniforme.
En ese tablero, Turkish Airlines encaja como una pieza específica: menos “patrocinador total” y más socio activado en el contexto europeo.
El Galatasaray juega sus partidos como local en Rams Park, dentro del Ali Sami Yen Sports Complex. En tiempos de patrocinio integral, el estadio forma parte del storytelling: la experiencia del día de partido, la tecnología y el consumo dentro del recinto. Y hay un detalle que completa el cuadro: la sostenibilidad como argumento de gestión y reputación.
El complejo ha incorporado una instalación solar de miles de paneles y potencia superior a 4 MW, un elemento que el club ha utilizado para posicionar el recinto como una infraestructura moderna, además de ser un recinto acogedor con un ambiente espectacular y una zona VIP única como la de Turkish Airlines.
En la Champions, donde viajar bien también es competir, el patrocinio deja de ser un elemento decorativo y se convierte en parte de la operativa. SPORT, de la mano de la aerolínia turca y de la agencia Weber Shandwick, pudo vivir toda una "final" de Champions para el Atlético que le dejó sin demasiadas opciones de colarse en el top 8.
El desplazamiento contó con todo tipo de comodidades desde los propios vuelos a la estancia pasando por la experiencia de conocer una ciudad como Estambul horas antes de un partido clave de Champions para vivir un ambiente completamente diferente al que existe en España.
Un viaje similar al que hace el primer equipo del 'Galata' cuando se desplaza para disputar sus partidos de la máxima competición continental.
