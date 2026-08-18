Patrick Vieira, nuevo seleccionador de Senegal

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) informó este martes de que su Comité de Emergencia aprobó por unanimidad el nombramiento del exfutbolista francés Patrick Vieira como nuevo entrenador de la selección absoluta de Senegal.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada por videoconferencia el lunes 17 de agosto, a la que asistieron los miembros estatutarios del Comité, salvo el sexto vicepresidente, Cheikh Ahmet Tidiane Seck, cuya ausencia fue justificada.

La Federación señaló que "el nombramiento supone un paso más en su objetivo de contar con un equipo técnico de alto nivel y acorde con las ambiciones deportivas del país".

Vieira desarrolló una destacada carrera como futbolista, como mediocentro defensivo, y militó en clubes como Arsenal, Juventus, Inter de Milán y Manchester City.

Con el Arsenal, en el que disputó más de 400 partidos, se proclamó campeón de la Premier League en tres ocasiones, incluida la temporada 2003-04, en la que el equipo terminó invicto.

Internacional con Francia en 107 ocasiones, fue campeón del mundo en 1998 y de Europa en 2000, además de subcampeón mundial en 2006.

Tras retirarse en 2011, inició su carrera como técnico en las categorías inferiores del Manchester City y posteriormente dirigió al New York City, Niza, Crystal Palace, Estrasburgo y Génova.

En Nueva York logró situar al equipo entre los primeros puestos de la MLS, mientras que con el Génova consiguió la permanencia en la Serie A durante la temporada 2024-25.

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La FSF indicó en el comunicado que "la fecha de la presentación oficial de Vieira y los próximos pasos de su nombramiento serán anunciados más adelante".