Patrick Vieira abandona el banquillo del Génova

Patrick Vieira no continuará en el banquillo del Génova de la Serie A. Tras una noche de reuniones y toma de decisiones, el exjugador francés decició poner fin a su camino en el club de Liguria.

El viernes por la noche Vieira se reunió con el director deportivo del Génova, el español Diego J. Lopez, y ambos acordaron la continuidad del técnico galo. Unas horas después, este sábado por la mañana, el propio Vieira renunciaba al cargo de mutuo acuerdo con la entidad, según informaron medios italiano.

"El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras", anunció el Génova en un escueto comunicado en el que hizo oficial la baja del técnico.

De esta manera, Vieira ya no estará al frente del equipo este lunes en el duelo de la jornada 10 de la Serie A contra el Sassuolo (18.30 horas) en el Mapei Stadium y la rueda de prensa previa al encuentro prevista para este sábado quedó cancelada.

La dirección técnica del equipo ha sido confiada de forma interina a Roberto Murgita, que estará asistido por Domenico Criscito, uno de los referentes de la entidad, actualmente al frente del equipo sub-17 'rossoblu'.

Con dos temporadas más por delante

Vieira aterrizó en Génova en noviembre de 2024 como sustituto de Alberto Gilardino, quien había sido destituido tras desavenencias con la directiva. El francés llegaba con experiencia tras su paso por los banquillos del New York City, Niza, Crystal Palace y Estrasburgo. El pasado verano renovó con el conjunto de Liguria hasta 2027 tras remontar la complicada situación del equipo y situarlo en la séptima posición final de la Serie A.

Desde Italia ya han empezado a surgir los primeros nombres que podrían sustituir a Vieira en el banquillo del Génova. Entre otros, Daniele De Rossi, Paolo Vanoli o Luca Gotti suenan ya como candidatos.