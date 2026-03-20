Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano, sobre la Copa África: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso"

La decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol de invalidar la victoria que Senegal había logrado en la final de la Copa África, resuelta inicialmente con un 0-1 en la prórroga, y otorgar el título a Marruecos con un 3-0 administrativo sigue generando una intensa ola de reacciones y polémica en el mundo del fútbol.

La resolución se adoptó en aplicación del artículo 84 del reglamento de la competición, que contempla la eliminación de un equipo en determinadas circunstancias, como abandonar el terreno de juego antes del final del partido sin la autorización del árbitro. En estos casos, la normativa establece que el conjunto infractor será considerado perdedor y eliminado de forma definitiva.

Sin embargo, resulta difícil encontrar voces en el entorno del fútbol que respalden la concesión del título a Marruecos en los despachos. La opinión mayoritaria insiste en que los trofeos deben ganarse sobre el terreno de juego, donde Senegal fue superior en la final. El combinado senegalés, incluso condicionado por decisiones arbitrales en su contra, logró imponerse y lograr una victoria que ahora ha quedado anulada fuera del campo.

Una de las voces más críticas con esta decisión ha sido Pathé Ciss, que participó en la victoria de Senegal sobre el terreno de juego en la Copa África. El centrocampista del Rayo Vallecano reaccionó en redes sociales, donde publicó varias fotografías posando con la medalla y el trofeo, acompañadas de un mensaje directo: "Podéis darle tres goles más a los llorones".

Noticias relacionadas

Pero no se quedó ahí. Después de lograr el pase a los cuartos de final de la Conference League, pese a caer por la mínima ante el Samsunspor en Vallecas y hacer valer el resultado de la ida, el mediocampista fue preguntado por esta cuestión en zona mixta. Con una sonrisa, aseguró que no estaba molesto "si tengo mi medalla aquí conmigo". Incluso dejó una broma sobre su compañero marroquí Ilias Akhomach: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso".