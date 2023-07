El 'pastizal' que cobrará Icardi en el Galatasaray

El delantero argentino ganará 6 millones de euros netos al año en Turquía Ha formado por tres temporadas, así que se llevará 18 'kilos'

El futbolista argentino Mauro Icardi, que llegó el sábado de madrugada a Estambul para firmar con el Galatasaray, donde ya jugó el año pasado, cedido por el PSG, cobrará 6 millones de euros netos por temporada durante los próximos tres años, ha confirmado este domingo el club turco.

El Galatasaray ha pagado diez millones de euros al PSG para hacerse con Icardi, una suma que abonaá a plazos durante los próximos 4 años, según detalla un comunicado del club enviado a la plataforma turca de información comercial KAP.

"Empezando con la temporada 2023-2024, se le pagará al futbolista una suma neta de 6.000.000 de euros por temporada, en un acuerdo que durarán tres temporadas", señala la citada nota.

En la temporada pasada, Icardi marcó 23 goles e hizo 8 asistencias en 26 partidos de la Superliga turca y la Copa turca y se convirtió en uno de los jugadores más admirados por la afición del Galatasaray.

A su regreso ayer, junto a su familia, fue recibido en el aeropuerto por una multitud con banderas y bengalas bajo el lema "Party must go on" (La fiesta debe continuar).