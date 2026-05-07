El 'Passportgate' evita el caos en la Eredivisie: la justicia rechaza repetir los partidos

El denominado 'Passportgate' de la Eredivisie ya tiene resolución judicial. El Tribunal de Distrito de Utrecht desestimó la demanda presentada por el NAC Breda contra la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) y rechazó la repetición del partido disputado el pasado 15 de marzo ante el Go Ahead Eagles, encuentro que terminó con un contundente 6-0 favorable al conjunto de Deventer. La sentencia pone fin, al menos de momento, a una polémica que amenazaba con alterar gravemente el desenlace del campeonato neerlandés.

El conflicto se originó por la presencia de Dean James, futbolista nacido en Leiden pero internacional con Indonesia. El NAC sostenía que el lateral no debía haber participado en el encuentro al haber perdido la nacionalidad neerlandesa tras aceptar representar al combinado asiático, una situación que, según la legislación de Países Bajos, obligaría al jugador a disponer de un permiso de residencia y trabajo específico para competir como extracomunitario.

La denuncia del club de Breda iba más allá de ese partido. La propia KNVB reconoció durante el proceso que hasta once futbolistas podrían encontrarse en una situación similar, afectando potencialmente a 133 encuentros de la presente temporada. La posibilidad de declarar inválidos todos esos partidos provocó una enorme preocupación dentro del fútbol neerlandés, especialmente a pocas jornadas del final de la Eredivisie.

La clave de la sentencia estuvo en la interpretación del reglamento federativo. El tribunal entendió que la normativa otorga a la KNVB la facultad de decidir si un partido debe declararse nulo, pero no la obligación automática de hacerlo. Ese matiz jurídico, centrado en el uso del término "puede", permitió a la federación justificar su decisión de mantener el resultado del encuentro y evitar un precedente que habría desencadenado un auténtico caos competitivo.

Además, el juez consideró razonable que la federación priorizara la estabilidad de la competición sobre el interés particular del NAC Breda, que actualmente pelea por evitar el descenso. La sentencia también avaló el procedimiento seguido por la KNVB, pese a que el organismo tomó la decisión inicial sin escuchar previamente al club denunciante.

El caso ha servido para destapar un problema administrativo más amplio relacionado con futbolistas neerlandeses que representan a selecciones como Indonesia, Surinam o Cabo Verde. Muchos de ellos desconocían que su cambio de nacionalidad deportiva podía afectar a su situación legal en la Eredivisie.

Tras conocerse el fallo, el NAC Breda comunicó que estudiará la resolución junto a sus asesores legales antes de decidir si presenta nuevos recursos. Mientras tanto, la KNVB considera cerrado un caso que amenazó con convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos de la historia reciente del fútbol neerlandés.